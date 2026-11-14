Drei Tage nach Wolf Biermanns Konzert in Köln im November 1976 wurde der Liedermacher aus der DDR ausgebürgert (picture alliance / United Archives / Dziedzic)

Wolf Biermanns Leben in der DDR veränderte sich Ende 1976 abrupt. Der Liedermacher und Lyriker durfte seit mehr als zehn Jahren nicht auftreten und nichts veröffentlichen. Überraschenderweise wurde ihm eine Konzertreise durch Westdeutschland genehmigt. Am 13. November 1976 fand der erste Auftritt in Köln statt. Drei Tage später entzog die DDR ihm die Staatsbürgerschaft.

Auch für das Kulturleben in der DDR bedeutete das einen tiefen Einschnitt. Zum Beispiel verließen viele sehr prominente Kulturschaffende das Land.

Wolf Biermann kommt am 15. November 1936 in Hamburg zur Welt. Sein Vater Dagobert - Kommunist, KPD-Mitglied und Jude – ist im Widerstand gegen die NS-Diktatur aktiv. Er wird in Auschwitz ermordet.

Seine Mutter wollte, erzählt Wolf Biermann später, dass er seinen Vater räche – indem er den Kommunismus aufbaut. So kommt Wolf Biermann mit 16 Jahren auf ein Internat in der DDR. Denn, so schildert er seine Entscheidung später: Wo lerne man, den Kommunismus aufzubauen? „Natürlich bei den Genossen in der DDR.“

1957 landet er als „Regieassistenz-Eleve“ am Berliner Ensemble. Biermann schreibt Gedichte, Theaterstücke, Lieder– und bekommt 1965 wegen seiner systemkritischen Texte ein unbefristetes Auftritts- und Publikationsverbot. Dennoch schafft er weiter Musik und Texte. Es gelingt ihm, Lieder und Gedichte in die Bundesrepublik schmuggeln und dort veröffentlichen zu lassen.

Für Wolf Biermann unerwartet wird im Oktober 1976 sein x-ter Reiseantrag für eine Konzertreise in die Bundesrepublik genehmigt.

Beim ersten von sechs geplanten Konzerten am 13. November 1976 in Köln tritt er vor 7.000 Menschen auf.

Am 16. November 1976 – drei Tage nach dem Kölner Konzert und am Tag nach seinem 40. Geburtstag – wird Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert. Aus den Nachrichten erfährt er: Die DDR-Behörden haben ihm das Recht auf Aufenthalt in der DDR entzogen.

Als Begründung wird im DDR-Rundfunk auf sein „feindseliges Auftreten gegenüber der DDR“ verwiesen. Aus seinen Stasi-Akten erfährt Wolf Biermann 1990, dass seine Ausbürgerung bereits vor dem Konzert in Köln beschlossene Sache war. Es wurde nur genehmigt, um ihn dann des Landes zu verweisen.

Denn es hat sich gezeigt: Der unbequeme Spötter und Regimekritiker ist trotz Auftrittsverbots nicht mundtot zu bekommen.

Bei Biermanns Freunden und Sympathisanten in der DDR – und auch bei denen, die ihn durchaus kritisch sehen – schlägt die Nachricht von seiner Ausbürgerung ein wie eine Bombe. Der Schriftsteller und Honecker-Freund Stephan Hermlin initiiert eine Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Eine ganze Reihe prominenter Schriftstellerinnen und Schriftsteller der DDR unterzeichnen sie, darunter Christa und Gerhard Wolf, Jurek Becker, Sarah Kirsch und Stefan Heym. Am 17. November geht die Petition an das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ und westliche Presseagenturen.

In der DDR-Führung habe man wohl nicht mit Protest im Land gerechnet – schon gar nicht von so hoch angesehenen Schriftstellern, erklärt der Historiker Stefan Wolle.

Auf der einen Seite versucht der Staat, in Gesprächen mit Petitionsunterstützern, die Sammlung von Unterschriften zu beenden. Auf der anderen Seite greift er hart durch.

Beispielsweise wird am 19. November der mit Biermann befreundete Schriftsteller Jürgen Fuchs verhaftet, zwei Tage später zwei weitere Künstler. Alle drei kommen in die Stasi-Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen und werden im August 1977 nach West-Berlin abgeschoben.

Beginn einer bleiernen Zeit

Wohl die sichtbarste Folge der Ausbürgerung Wolf Biermanns ist ein bis dahin beispielloser Exodus sehr prominenter Kulturschaffender aus der DDR, darunter Nina Hagen, Hans Joachim Schädlich, Katharina Thalbach, Manfred Krug und Reiner Kunze.

Diejenigen, die in der DDR bleiben und an ihrem Widerspruch gegen die Ausbürgerung festhalten, werden abgestraft und überwacht.

Der Rausschmiss Biermanns markiert einen Wendepunkt in der DDR-Kulturpolitik. Kritik soll in kontrollierbarem Rahmen quasi eingehegt werden. Beispielsweise in von der Stasi observierten subkulturellen Nischen in Berlin-Prenzlauer Berg.

Insgesamt beginnt nach 1976 eine von Stagnation geprägte bleierne Zeit. Künstler und Intellektuelle werden durch Privilegien bei Laune gehalten und dürfen immer öfter in den Westen reisen. Ein beabsichtigter Nebeneffekt: Durch Reisepässe und andere Privilegien vergrößert sich die Kluft zwischen den Kulturschaffenden und ihrem Publikum.

Wolf Biermann kann im Westen zwar reisen, auftreten, publizieren – aber die politische Relevanz von einst erreicht er nicht mehr.

Einen Höhepunkt erlebt er drei Wochen nach dem Mauerfall in Leipzig. Am 1. Dezember 1989 gibt Wolf Biermann in einer Messehalle das zweite zeitgeschichtlich bedeutende Konzert seines Lebens – vor 8.000 Menschen.

Knapp 25 Jahre nach seinem Auftritts- und Publikationsverbot in der DDR tritt Biermann vor ostdeutschem Publikum auf. Dieses feiert den Auftritt als Triumph der freien Meinungsäußerung. „Das war wie die Heimkehr des verlorenen Sohnes“, sagt Historiker Stefan Wolle. Das Land, das ihn 13 Jahre zuvor ausgebürgert hat, wird nach dieser Rückkehr nur noch 10 Monate existieren.

Radiobeitrag: Matthias Eckoldt & Ralph Gerstenberg / Onlinetext: Annette Bräunlein