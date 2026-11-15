Liedermacher

"Ein absoluter Punk" und "unbeugsame Stimme der Freiheit": Wolf Biermann wird 90 - Glückwünsche von Campino und Kulturstaatsminister Weimer

Der Sänger der Toten Hosen, Campino, hat den Liedermacher Wolf Biermann als "absoluten Punk" und als Vorbild an Standfestigkeit gewürdigt. Anlass sind Biermanns 90. Geburtstag an diesem Sonntag sowie der 50. Jahrestag von dessen Konzert in Köln, das zur Ausbürgerung aus der DDR führte.