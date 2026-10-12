Krieg im Nahen Osten

Bei einem Angriff auf den Flughafen von Riad waren gestern 12 Menschen getötet worden (Archivfoto vom 10.10.26). (IMAGO / Xinhua / Luo Chen)

Dabei wurden laut der zivilen Luftfahrtbehörde des Landes ein Mensch getötet und elf weitere verletzt. Nach Militärangaben war im Terminal des Flughafens ein Geschoss eingeschlagen und hatte einen Brand ausgelöst. Eine weitere Rakete sei abgefangen worden. Auch der Flughafen in der Stadt Damman am Persischen Golf wurde demnach attackiert.

Erst am Samstag waren bei einem Angriff auf den Flughafen von Riad zwölf Menschen getötet und über 300 weitere verletzt worden. Der Betrieb wurde daraufhin ausgesetzt. Zu beiden Attacken bekannte sich inzwischen die vom Iran unterstützte, militant-islamistische Huthi-Miliz. In einer Fernsehansprache drohte einer ihrer Sprecher zudem mit weiteren Angriffen.

Die US-Luftfahrtbehörde sprach eine Warnung für Flüge von amerikanischen Fluggesellschaften nach Saudi-Arabien aus.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.