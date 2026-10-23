Der französische Präsident Emmanuel Macron im Rathaus von Trappes mit Polizeibeamten und Rettungskräften (Hannah McKay / Reuters Pool Photo / Hannah McKay)

Die Menschen seien ausschließlich wegen ihrer Religion und Hautfarbe ins Visier genommen worden, sagte Macron bei einem Besuch der Vorstadtgemeinde Trappes. Die Tat markiere einen Wendepunkt in der Geschichte Frankreichs. Macron rief die Bevölkerung zum Zusammenhalt auf und appellierte an die Bürger, sich durch den Anschlag nicht spalten zu lassen. Der Bürgermeister von Trappes geht von einem islamfeindlichen Hintergrund aus. Die Nationale Antiterror-Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes im Zusammenhang mit einer terroristischen Handlung.

Am Vormittag hatte ein Mann in zwei Gemeinden bei Paris aus einem Auto geschossen. Er wurde von der Polizei festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.