Nahost-Konflikt

Der Großimam Ahmed Al-Tayeb (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Stefano Spaziani)

Dies solle von arabischen und islamischen Staaten eingerichtet werden, um eine friedliche Lösung der Konflikte zu erreichen, heißt es in einer Erklärung, über die mehrere Medien berichten. Das Gremium soll aus angesehenen Persönlichkeiten bestehen. Die dauerhaften militärischen Auseinandersetzungen schwächten die islamische Welt, erklärte al-Tayeb. Daher müsse die internationale Politik Vernunft und Dialog über gewaltsame Auseinandersetzungen stellen.

Zuletzt hatten sich die gegenseitigen Angriffe der Huthi-Miliz im Jemen und Saudi-Arabiens weiter verschärft.

Al-Tayeb ist Leiter der sunnitischen Institution Azhar, die ihren Sitz in Kairo hat.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.