Satellitensystem

Drosselung vom Internetdienst Starlink in der Ukraine ist wieder aufgehoben. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / David Talukdar)

Ukrainische Medien meldeten unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Kiew, die Drosselung sei aufgehoben. Später bestätigte dies auch der britische Verteidigungsminister Streeting nach einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Hegseth. Das ukrainische Militär hatte gestern von Lücken in der Drohnenabwehr durch eine reduzierte Starlink-Unterstützung berichtet. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, die Anweisung zur Drosselung sei aus dem Weißen Haus gekommen. Wer genau die Entscheidung getroffen habe, wurde nicht mitgeteilt.

In einem Interview mit dem Sender Newsmax kritisierte der amerikanische Präsident Trump die Ukraine für ihre fortgesetzten Angriffe auf russische Energieanlagen. Zudem warf er seinem Amtskollegen Selenskyji vor, keinerlei Einigung mit Kremlchef Putin anzustreben.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.