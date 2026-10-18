Krawalle und Ausschreitungen in Paris. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Der Regierungschef sprach von einem "entsetzlichen Ausmaß an Gewalt". Die Polizei habe den ganzen Tag über einer, wie Lecornu sagte, einer "besonders gewalttätigen Ultralinken" gegenübergestanden, die sehr gut organisiert gewesen sei. Diese habe versucht, Eigentum, Personen, aber auch "die Institutionen der Republik anzugreifen", erklärte Lecornu. Es handle sich dabei "um ein politisches Manöver, das Gewalt billigt".

Millionenschäden durch Gewalt - Historisches Rathaus in Limoges angezündet

Bei den Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten kam es in vielen Städten zu Gewalt, Plünderungen und Sachbeschädigungen mit Schäden in Millionenhöhe. In Paris setzten Randalierer Autos in Brand, zertrümmerten Schaufenster und plünderten Geschäfte. Auch aus Lille, Bordeaux, Lyon und Marseille wurden Sachbeschädigungen und Plünderungen gemeldet. In Limoges wurde das unter Denkmalschutz stehende Rathaus angezündet, das weitgehend ausbrannte. Der Bürgermeister der zentralfranzösischen Stadt, Guérin, sagte, es gebe "keine Worte, um das Geschehene zu verurteilen".

Macron droht Randalierern mit Konsequenzen

Präsident Macron drohte den Verantwortlichen mit Konsequenzen. Diejenigen, die Rathäuser, Präfekturen und Geschäfte angegriffen und zerstört hätten würden strafrechtlich verfolgt und bestraft, erklärte er. In Frankreich sei kein Platz für Gewalt.

An den landesweiten Protesten und Demonstrationen beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums mehr als 550.000 Menschen. Die Gewerkschaft CGT sprach von 800.000 Teilnehmern. Dem Protesttag hatten sich verschiedene Gruppierungen angeschlossen, darunter Schüler und Studenten, die seit Wochen für bessere Lernbedingungen demonstrieren. Der Protestaufruf richtete sich auch gegen hohe Lebenshaltungskosten, hohe Spritpreise und niedrige Löhne.

Regierung befürchtet breitere Proteste und Neuauflage der "Gelbwesten"

Die Regierung befürchtet, das aus den Schüler- und Studentendemonstrationen breitere Proteste entstehen und es zu einer Neuauflage der sogenannten Gelbwestenbewegung kommt. Diese hatte das Land 2019 über Monate mit Protesten und Blockaden teilweise lahmgelegt.

Aufgrund der hohen Verschuldung und des hohen Haushaltsdefizits hat die Regierung allerdings kaum Spielraum, um auf Forderungen der Demonstranten einzugehen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.