Alexander Schweitzer (SPD), Bundesarbeits- und -sozialminister, (dpa / Carsten Koall)

Zeiten der Kindererziehung sowie der Pflege von Angehörigen würden dagegen weiter in die Berechnung der Versicherungsjahre einfließen. Der Entwurf sieht vor, dass der Schritt in die abschlagsfreie Frührente wie bisher zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter möglich bleibt. Dieses soll allerdings mit steigender Lebenserwartung angehoben werden. - Weitere zentrale Punkte des Gesetzesvorschlags sind eine Verschärfung der Regeln für die Altersteilzeit sowie der Pflicht für Selbstständige, grundsätzlich in die Rentenversicherung einzuzahlen.

Schweitzer hofft nach Vorlage seines Rentenkonzepts auf eine rasche Einigung in der Bundesregierung. Man wolle mit einem großen Konsens in der Koalition vorankommen, sagte er in Berlin. Heutigen und künftigen Rentenempfängern sicherte der Minister zu, die Rente werde verfügbar und stabil sein.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.