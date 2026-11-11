Werden Rentnerinnen und Rentner dank der Reform der Altersvorsorge in Zukunft gut lachen haben? (picture alliance / Westend61 / Jose Carlos Ichiro)

Die Riester-Rente hat die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt - ab dem 1. Januar 2027 soll es mit dem Altersvorsorgedepot eine neue, staatlich geförderte Möglichkeit geben, privat für die Rente vorzusorgen. Anders als zuvor sind künftig neben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch Selbstständige, Freiberufler und Gewerbetreibende anspruchsberechtigt.

Zudem "schenkt" der Staat mit der sogenannten Frühstartrente allen Kindern ab dem Geburtsjahr 2020 und mit Wohnsitz in Deutschland 10 Euro im Monat und 120 Euro im Jahr – vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr.

Mit dem Neustart der privaten Alterssicherung will die Bundesregierung auch die Hemmschwelle beim Umgang mit dem Kapitalmarkt senken, insbesondere mit Blick auf das sinkende gesetzliche Rentenniveau. So lag der Anteil der privaten Vorsorge beim Alterseinkommen von Rentnerinnen und Rentnern im Jahr 2022 nach Angaben der Bundesregierung bei gerade mal sechs Prozent.

Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung eines sogenannten Altersvorsorgedepots. Im Gegensatz zur Riester-Rente soll die bisherige Beitragsgarantie für bestimmte Produkte entfallen. Sie gilt als einer der Gründe, weshalb sich Renditeerwartungen nicht erfüllt haben. Mehr Risiko - etwa über sogenannte ETFs - kann mehr Rendite bedeuten. Gleichzeitig wird es aber auch weiterhin Produkte mit einer Beitragsgarantie geben.

Zudem ist ein kostengünstiges Standarddepot vorgesehen, das vom Anbieter mit zwei Fonds bestückt werden soll - einem risikoarmen und einem mit höherem Risiko. Die Kosten des Standarddepots sind bei einem Prozent pro Jahr gedeckelt. Depotgebühren, Verwaltungs- und Fondskosten dürfen die jährliche Rendite also höchstens um 1,0 Prozentpunkte mindern. Experten loben die Deckelung, weil dadurch Druck auf private Anbieter erzeugt werde, günstigere Produkte anzubieten.

Nicht zuletzt wird der Kreis der Förderberechtigten auf alle Erwerbstätigen in Deutschland erweitert.

Der Staat bezuschusst das Altersvorsorgedepot bei einem jährlichen Eigenbetrag von 360 Euro mit 50 Cent für jeden Euro - das ergibt eine Zulage von maximal 180 Euro. Sparbeträge darüber hinaus bis zu 1.800 Euro werden mit 25 Cent je Euro bezuschusst. Das entspricht bei 1440 Euro nochmals 360 Euro. Wer also den maximal geförderten Eigenbetrag von 1800 Euro pro Jahr (150 Euro pro Monat) einzahlt, erhält die volle Zulage in Höhe von 540 Euro.

Eltern haben zudem Anspruch auf eine Zulage von 300 Euro pro Kind unter der Voraussetzung, dass sie monatlich einen Eigenbeitrag von 25 Euro aufbringen. Für Berufseinsteiger, die den Vertrag vor ihrem 25. Geburtstag abschließen, gibt es einen einmaligen Bonus in Höhe von 200 Euro.

Die Einzahlungen sowie die Zulage können in der Steuererklärung als Sonderausgabe geltend gemacht werden. Das Finanzamt prüft automatisch, ob die steuerliche Entlastung oder die staatlichen Zulagen für den Sparer günstiger sind.

Wer einen Rieser-Vertrag hat, kann diesen weiter besparen oder freiwillig in das neue Altersvorsorgedepot wechseln.

Das Urteil der meisten Experten und politisch Verantwortlichen zur Riester-Reform fällt insgesamt positiv aus, doch es gibt auch Kritik. Gutverdiener profitierten besonders von den steuerlichen Vergünstigungen, während Menschen mit geringem Einkommen oder wenig Vermögen benachteiligt seien, sagt Stefan Schmidt, Finanzexperte der Grünen im Bundestag.

Aus Sicht von Verbraucherschützerin Dorothea Mohn ist der 1-Prozent-Deckel beim Standarddepot zu hoch. Zudem gelte er ausschließlich für dieses Produkt und nicht bei anderen Altersvorsorgedepots.

Kritik gibt es auch, weil sich das Projekt eines staatlich organisierten Standarddepots verzögert, das die Fraktionen von Union und SPD ursprünglich vorgesehen hatten. Verbraucherschützer erhoffen sich davon eine disziplinierende Wirkung für die privaten Anbieter sowie ein Angebot an Menschen, die den Schritt auf den Kapitalmarkt nicht selbst gehen wollten, sagt Schmidt.

Die sogenannte Frühstartrente stellt die zweite große Neuerung zur Stärkung der privaten Altersvorsorge dar. Ab dem kommenden Jahr erhalten Kinder ab dem Geburtsjahr 2020 und mit Wohnsitz in Deutschland zehn Euro pro Monat oder 120 Euro pro Jahr – vom sechsten bis zum einschließlich 18. Lebensjahr.

Das staatliche Geld soll in Aktienfonds oder ETFs investiert werden. Gleichzeitig können Eltern oder Großeltern zusätzlich zu den 10 Euro noch Geld einzahlen – bis zu 570 Euro im Monat oder 6840 Euro im Jahr.

Die Frühstartrente samt möglicher Zuzahlungen fließt dann entweder in ein eigenes Depot, das Eltern bei einem privaten Dienstleister eröffnen können, oder wird von der Bundesbank kollektiv am Kapitalmarkt angelegt. Bis zum 35. Lebensjahr können diejenigen ohne eigenes Depot die geleisteten Zahlungen nachträglich abrufen und in einen eigenen Altersvorsorgevertrag investieren.

Radiobeitrag: Jörg Münchenberg / Onlinetext: Tina Hammesfahr

Weitere Quellen: Bundesfinanzministerium