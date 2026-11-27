Wer 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, darf früher aus dem Berufsleben ausscheiden, ohne Abschläge bei der Rente hinnehmen zu müssen. Allerdings sollen die Anforderungen für die Inanspruchnahme erhöht werden. Weitere zentrale Punkte des Gesetzentwurfs sind dem Bericht zufolge eine Verschärfung der Regeln für die Altersteilzeit sowie der Pflicht für Selbstständige, grundsätzlich in die Rentenversicherung einzuzahlen.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.