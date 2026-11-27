Sozialpolitik

Entwurf aus Arbeitsministerium: Kompromissvorschlag für Erhalt von abschlagsfreier Rente nach 45 Jahren

Im Streit um die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren gibt es offenbar einen Kompromissvorschlag. Wie aus Koalitionskreisen berichtet wird, soll Arbeitsminister Schweitzer (SPD) einen neuen Gesetzentwurf an das Kanzleramt geschickt haben. Der Entwurf, der auch dem Deutschlandfunk vorliegt, sieht vor, dass die bisherige Regelung beibehalten wird, allerdings mit geänderten Vorgaben.