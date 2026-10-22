Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete unter Verweis auf regionale Behörden, dass es Opfer gegeben habe. Weitere Angaben machte sie nicht. Nach Informationen des geologischen Dienstes der USA lag das Epizentrum des Bebens in einer Bergregion etwa 390 Kilometer nordöstlich von Lhasa, der Hauptstadt Tibets.
Erdbeben sind in China relativ häufig. Im Januar 2025 waren bei einem Beben im ländlichen Bezirk Tingri in Tibet mindestens 126 Menschen ums Leben gekommen.
Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.