Landesweite Proteste

Proteste in Paris: Teils kam es erneut zu Zusammenstößen von Demonstrierenden und Polizisten. (picture alliance / dpa / Marcus Golejewski)

In Paris griffen nach Angaben der Polizei "mehr als 500 Randalierer Ordnungskräfte" an. Auch in Bordeaux und Lyon lieferten sich vermummte Jugendliche Auseinandersetzungen mit der Polizei. In Clermont-Ferrand, Grenoble und Lille setzten die Beamten Tränengas ein. In Nizza und Rennes kam zudem ein Wasserwerfer zum Einsatz, nachdem Demonstranten eine Aufforderung zur Räumung ignoriert hatten. Bis zum Nachmittag wurden laut dem Innenministerium 135 Menschen festgenommen. Demnach beteiligten sich landesweit an den Protesten rund 410.000 Menschen; die Gewerkschaften sprachen sogar von 800.000.

Innenminister Nunez hatte 70.000 Polizisten mobilisiert, 10.000 mehr als vor einer Woche, als es am Rande von Protesten in vielen Städten zu massiver Gewalt und Plünderungen kam.

In Paris blieben Museen wie der Louvre und das Musée d'Orsay geschlossen. Ladenbesitzer schützten ihre Schaufenster mit Holzplatten.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.