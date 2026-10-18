Frankreich nach den Krawallen

In Frankreich herrscht nach den landesweiten Ausschreitungen Ausnahmezustand. Vorausgegangen waren Demonstrationen für bessere Bildung und niedrigere Lebenshaltungskosten.

    Ein Mann wirft einen Autoreifen auf brennende Gegenstände.
    Randalierer während einer Demonstration in der französischen Stadt Lille. (picture alliance / Nicolas Landemard / Le Pictorium)
    Die mehrheitlich friedlichen Massendemonstrationen in Frankreich wurden von gewalttätigen Ausschreitungen und Vandalismus überschattet. In Limoges setzten Randalierer das Rathaus in Brand. Auch in Lille, Montpellier, Bordeaux, Lyon und Paris eskalierte die Gewalt am Rande der Massendemonstrationen. Manche setzten Autos in Brand und plünderten Geschäfte. 
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

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    Allein in Paris wurden laut Polizei mehr als 850 Menschen festgenommen. In Marseille stürmten Demonstrierende das Rathaus und riefen laut Agenturberichten, in Anspielung auf die Französische Revolution 1789: "Es ist Revolution! Wir stürmen die Bastille." Woher kommt die Wut und wie reagiert die Politik darauf? 

    Inhalt

    Wie kam es zu den Krawallen in Frankreich?

    In Frankreich hatten die Gelbwesten-Bewegung, Gewerkschaften, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Landwirte und andere Organisationen für Samstag zu einem Protesttag gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem aufgerufen. Sie forderten zum Beispiel Investitionen in Bildung und Gesundheit, bezahlbare Wohnungen, aber auch mehr Klimaschutz.  
    Die Silhouette einer in schwarz gekleideten Personen mit Kapuzenjacke vor den Flammen des Rathauses von Limoges. Das Gesicht der Person ist nicht erkennbar.
    Die Silhouette einer in schwarz gekleideten Personen mit Kapuzenjacke vor den Flammen des Rathauses von Limoges. Das Gesicht der Person ist nicht erkennbar.

    Finstere Szenen bei ProtestenEntsetzen in Frankreich

    08:49 Minuten18.10.2026
    Demonstranten werfen während einer Kundgebung gegen die „hohen Lebenshaltungskosten“ am 17. Oktober 2026 auf der Place de la République in Paris einen Gegenstand in die Flammen.
    Demonstranten werfen während einer Kundgebung gegen die „hohen Lebenshaltungskosten“ am 17. Oktober 2026 auf der Place de la République in Paris einen Gegenstand in die Flammen.

    Krawalle in FrankreichLandesweiter Protesttag endet in Chaos und Gewalt

    04:18 Minuten18.10.2026
    An den Protesten nahmen landesweit nach Regierungsangaben rund 550.000 Menschen teil, die Organisatoren sprachen von rund 800.000 Demonstranten. Die Menschen protestierten wütend, aber überwiegend friedlich. Am Nachmittag schossen Jugendliche in Paris mit Feuerwerkskörpern auf die Polizei, die daraufhin Tränengas einsetzte. Abends plünderten Vermummte Geschäfte.  

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    Am Rande der Demonstrationen hätten sich Gruppen von Casseurs (dt. Randalierer) gebildet, sagte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez. Mancherorts seien es Tausende gewesen. Sie würden den Ultralinken angehören und seien extrem gewaltbereit.    

    Was wollen die Demonstranten erreichen?

    Seit Mitte September demonstrieren Schülerinnen und Schüler in Frankreich. Sie fordern mehr Lehrkräfte, kleinere Klassen und eine bessere Ausstattung ihrer Schulen. Auslöser war die Debatte um den Sparhaushalt der Regierung, der unter anderem Kürzungen im Bildungsbereich vorsieht.  
    Um den Druck auf die Regierung zu erhöhen, haben sich die jungen Menschen mit der Gelbwesten-Bewegung zusammengeschlossen, die bereits 2018 mit Protesten gegen die Erhöhung der Kraftstoffsteuern landesweite Massendemonstrationen ausgelöst hatte. Sie strebten eine Convergence des Colères (dt. Zusammenfluss der Wut) an, also eine Vereinigung der unterschiedlichen Protestbewegungen zu einer gemeinsamen Bewegung.  
    Das Logo der Informationen am Mittag. Das Bild zeigt eine helle, stilisierte Sonne auf blauem Grund. In der unteren linken Bildecke ist zu lesen: Informationen am Mittag.
    Das Logo der Informationen am Mittag. Das Bild zeigt eine helle, stilisierte Sonne auf blauem Grund. In der unteren linken Bildecke ist zu lesen: Informationen am Mittag.

    Schüler und GelbwestenProteste in etlichen französischen Städten

    05:17 Minuten17.10.2026
    Kommentare und Themen der Woche
    Kommentare und Themen der Woche

    Kommentar zu SchülerprotestenTiefer Vertrauensverlust in die Politik

    04:27 Minuten10.10.2026
    Für die Massendemonstration an Samstag aktivierte die Gelbwesten-Bewegung bestehende Netzwerke und Chatgruppen wieder, um die breite Bevölkerung zu mobilisieren.
    Dies sei gelungen, weil viele Menschen das Gefühl hätten, alles werde teurer und die Regierung das nicht in den Griff bekomme, sagt Frankreich-Korrespondent Stephan Detjen. „Die Menschen verlieren Geld. Das sind ökonomische Verteilungskämpfe, die hier sichtbar werden.“ Allerdings überlagern die Bilder von den Ausschreitungen nun die Anliegen der Demonstrierenden.  

    Wie reagiert die Politik auf die Ausschreitungen?

    Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Gewalt auf das Schärfste und kündigte eine rigorose Strafverfolgung an.
    Das Problem ist, dass die Regierung den Forderungen der Schülerinnen und Schüler – zehn Milliarden Euro in Bildung zu investieren – kaum entgegenkommen kann, da das Land sparen muss.  
    Die Statue der Marianne vor dem Gebäude der Nationalversammlung in Paris, auf dessen Dach die französische Flagge weht

    Instabile Staatsfinanzen in Frankreich

    Gefahr für die Eurozone?

    Instabile Staatsfinanzen in Frankreich

    Gefahr für die Eurozone?

    Frankreich hat ein massives Schuldenproblem. Dennoch gelingt dem Land kein Sparkurs, auch wegen politischer Blockade. Droht Europa nun eine neue Finanzkrise?
    Frankreichs Regierung sei „in mehrfacher Hinsicht geradezu manövrierunfähig“, erklärt Frankreich-Korrespondent Detjen: „Das Land ist in einer Verschuldungskrise unter dem Druck der Finanzmärkte, muss Haushaltsmittel einsparen. Und das Ganze jetzt in einem hochpolarisierten Präsidentschaftswahlkampf.“  

    Wie beeinflussen die Proteste den Präsidentschaftswahlkampf?

    Die Proteste finden rund ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich statt, bei der Macron nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten kann. In Umfragen vorne liegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon.  
    Eine brennende Barrikade und Mülltonnen blockieren eine Straße in Pau im Süden Frankreichs am 2. Oktober 2026. Diese Aktion ist teil landesweiter Proteste von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden unter anderem für bessere Bildungsbedingungen.

    Schulproteste in Frankreich: Vorgeschmack auf die Präsidentschaftswahl 2027?

    Schulproteste in Frankreich: Vorgeschmack auf die Präsidentschaftswahl 2027?

    In Frankreich demonstrieren massenhaft Schülerinnen und Schüler für mehr Geld im Bildungssystem. Doch Gewalt überschattet die Proteste, und auch der Präsidentschaftswahlkampf 2027 spielt bereits hinein.
    Die Bilder von den brennenden Häusern und verwüsteten Innenstädten seien „Zündstoff für die radikalen Kräfte“, sagt Frankreich-Korrespondent Detjen. Er befürchtet eine starke politische Polarisierung in Frankreich, zwischen einem extrem rechten und einem radikal linken Lager.

    Ob sich in der politischen Mitte nochmal eine Kraft findet, die moderierende, moderatere Angebote der Politik machen kann, das ist vollkommen offen.  

    Frankreich-Korrespondent Stephan Detjen
    Für Éric Seymour, den Gründer der rechtsradikalen Partei Reconquête, sind die Demonstrierenden die Bewegung eines linksradikalen Mobs, gegen den man noch härter vorgehen müsse, etwa indem man sie von Schulen oder Universitäten ausschließt.  
    Präsident Macron und Marine Le Pen, Präsidentschaftsanwärterin vom rechtspopulistischen Rassemblement National (RN), machten die "extreme Linke" für die Ausschreitungen verantwortlich.  
    Jean-Luc Mélenchon von der linken Partei La France Insoumise (LFI) hat sich von Anfang an mit den friedlich protestierenden Schülerinnen und Schülern und den Studierenden solidarisiert und erklärte ihre Anliegen für berechtigt.  
    Onlinetext: Kristina Reymann-Schneider; Quellen: Deutschlandfunk, AFP 