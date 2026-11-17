Erneut wurden in der Straße von Hormus Frachtschiffe angegriffen (Archivbild). (imago/ Anadolu Agency / Hassan Ghaedi)

Das britische Sicherheitsunternehmen Vanguard teilte mit, ein Gastanker sei vor der Küste des Oman von einem Geschoss getroffen worden und in Brand geraten. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten ihrerseits, in der Meerenge habe es Explosionen an einem Öl- und an einem Gastanker gegeben. Beide Schiffe seien auf Seeminen gefahren. Laut der iranischen Nachrichtenagentur fuhr später ein weiterer Tanker auf eine Mine.

Die Lage in der Straße von Hormus ist unübersichtlich. Der Iran blockiert die Meerenge weitgehend. Die Revolutionsgarden verlangen von Schiffen, die passieren wollen, dass sie eine Route nahe der iranischen Küste nutzen. Die USA haben eine Blockade gegen iranische Häfen verhängt und versuchen, den Frachtverkehr der anderen Länder mit Geleitschutz abzusichern.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.