Proteste in Frankreich (Laurent Cipriani / AP / dpa / Laurent Cipriani)

Unter anderem in Paris, Rennes, Bordeaux und Straßburg hätten Gruppen aus mehreren hundert Personen Polizisten mit Wurfgeschossen und Feuerwerkskörpern angegriffen, teilte das Innenministerium mit. Demnach gab es landesweit nach einer vorläufigen Bilanz rund 450 Festnahmen, 53 Beamte wurden verletzt. Vor zahlreichen Schulen errichteten Schüler erneut Blockaden aus Mülltonnen und Absperrgittern.

An den Protesten beteiligten sich rund 600.000 Menschen. Dazu aufgerufen hatten Gewerkschaften sowie Schüler- und Studierendenverbände. Die Teilnehmer forderten mehr Investitionen in Schulen und Universitäten sowie eine Anhebung des Mindestlohns. Als Reaktion auf die Proteste hatte die Regierung bereits zusätzliche Mittel für Schulen und mehr Personal in Aussicht gestellt. Für kommenden Montag kündigte Premierminister Lecornu eine Sozialkonferenz an.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.