Der ukrainische Präsident Selenskyj teilte via Telegram mit, Russland habe ballistische Raketen und mehr als 200 Drohnen abgefeuert. Die Angriffe hätten mehr als zehn Energieanlagen beschädigt. Etwa 550.000 Haushalte seien ohne Strom.
Russland hatte erklärt, Ziele in Kiew und Umgebung angegriffen zu haben - darunter militärisch-industrielle Anlagen, Lagerstätten für Marschflugkörper und Drohnen sowie Rechenzentren.
Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, Klitschko, teilte mit, dass in Kiew unter anderem eine U-Bahn-Station getroffen worden sei. Dabei habe es eine Tote und drei Verletzte gegeben.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.