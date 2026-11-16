Ministerpräsident Michal machte dafür den russischen Militärgeheimdienst GRU verantwortlich. Mehrere Täter hatten demnach versucht, die Fabrik in Brand zu setzen. Acht Verdächtige wurden laut Behörden festgenommen.
Grenzübertritte zwischen Estland und Russland sind bislang nur zu bestimmten Uhrzeiten und an einem Übergang ausschließlich zu Fuß möglich. Estnische Behörden warnen laut dem Auswärtigen Amt davor, dass Grenzübergänge auch kurzfristig geschlossen werden können.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.