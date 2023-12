Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen zum letzten Gipfel in diesem Jahr zusammen. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Wegen einer möglichen Blockade durch den ungarischen Regierungschef Orban ist ungewiss, ob weitreichende Entscheidungen getroffen werden können, da Beschlüsse zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen und zum Haushalt einstimmig gefasst werden müssen. Hintergrund von Orbans Drohungen könnten Milliardenzahlungen sein, die Brüssel zurückhält. Am Abend gab die EU-Kommission zehn Milliarden an eingefrorenen Geldern für Ungarn frei. Begründet wurde das mit einer Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz in dem Land.

EU verlangt Reformen von Westbalkanländern

Bei einem Treffen im Vorfeld des Gipfels riefen die EU-Staaten die Westbalkanländer zu entschlossenen Reformen für eine zügige Annäherung an die Europäische Union auf. Die Beschleunigung des Beitrittsprozesses liege in beiderseitigem Interesse, hieß es in einer Erklärung.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell nannte die angestrebte Erweiterung um die sechs Länder auf einem Gipfeltreffen in Brüssel die wichtigste Sicherheitsgarantie für die Europäische Union. Er drängte die EU-Mitglieder zur Eile. Im Gegenzug müssten die Westbalkan-Länder die gemeinsame Außenpolitik mittragen, betonte Borrell. Vor allem Serbien steht in der Kritik, weil es die Russland-Sanktionen der EU nicht umsetzt. An dem Westbalkan-Gipfel nahmen zudem Vertreter aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien sowie aus dem Kosovo teil.

