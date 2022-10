Newsblog zum Krieg in der Ukraine

Der russische Präsident Putin mit Verteidigungsminister Shoigu im Kreml. (Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP)

Mittwoch, 5. Oktober

+++ Der Vorsitzende der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Grossi, will erneut das unter russischer Kontrolle stehende ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja besuchen.

Das berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Gestern hatte die IAEA bekannt gegeben, dass Grossi noch in dieser Woche nach Kiew und Moskau reisen werde. Dort wolle er die Beratungen über die Einrichtung einer Sicherheitszone rund um das Kraftwerk fortsetzen. Ziel sei es, eine solche Zone schnellstmöglich einzurichten. Grossi hatte die Atomanlage bereits im September gemeinsam mit einem Expertenteam der Atomenergiebehörde besucht. Das russische Außenministerium teilte unterdessen mit, dass das Kernkraftwerk Saporischschja unter der Aufsicht russischer Behörden weiterbetrieben werde, nachdem Russland die Region annektiert habe.

+++ Kreml-Chef Putin hat das Gesetz über die völkerrechtswidrige Annexion der vier russisch besetzten ukrainischen Gebiete unterzeichnet.

Zuvor hatten bereits beide Kammern des Parlaments dem Gesetz zugestimmt. International erkennen die meisten Länder weder die Annexion noch die Scheinreferenden an weder die Annexion noch die Scheinreferenden an, bei denen sich ein Großteil der Bevölkerung in den betroffenen ukrainischen Regionen für den Beitritt zu Russland ausgesprochen haben soll. Der Kreml sieht die Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson nun offiziell als zu Russland gehörende Territorien an.

Die Bundesregierung verzichtet auf die geplante Gasumlage und will stattdessen einen Gaspreisdeckel einführen, um die hohen Preise für Gas durch die fehlenden Importe aus Russland zu senken. In anderen Ländern gibt es eine solche Preisbremse bereits. Hier finden Sie mehr Informationen.

+++ Die EU-Staaten haben weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen.

Die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten billigten unter anderem die rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass die Preise für Ölimporte aus Russland begrenzt werden, teilte die tschechische EU-Ratspräsidentschaft mit. Dieser sogenannte Ölpreisdeckel wird auch von den G7-Staaten unterstützt. Die Einigung auf EU-Ebene muss allerdings noch von allen Mitgliedsstaaten einzeln bestätigt werden. Dies sei eine starke Reaktion der EU auf Putins Annexion ukrainischer Gebiete, hieß es. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zeigte sich im EU-Parlament zudem offen für eine grundsätzliche Begrenzung des Preises für Erdgas. Eine Obergrenze müsse aber so gestaltet sein, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet sei, betonte sie. Zudem müsse es eine vorübergehende Maßnahme sein, um die Marktmechanismen nicht zu gefährden.

Mehr als die Hälfte der EU-Staaten hatte einen solchen Preisdeckel für Erdgas gefordert. Deutschland und andere Staaten sind aber skeptisch. Sie befürchten, dass dadurch womöglich nicht mehr ausreichend Gas in die EU geliefert werden würde.

Ursula von der Leyen (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission (picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth)

+++ Die russische Armee hat in der ukrainischen Schwarzmeerregion Cherson offenbar weitere Gebietsverluste hinnehmen müssen.

Das geht aus Karten hervor, die vom Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlicht wurden. Demnach verlor sie die Kontrolle über das Dorf Dudschany am Westufer des Dnipro. Der Vizechef der vom Kreml installierten Verwaltung von Cherson, Stremoussow, sagte dem russischen Fernsehen, den ukrainischen Truppen seien vor allem von Norden aus "gewisse Vorstöße" gelungen. Man habe ihnen jedoch starke Verluste zugefügt. In der Region Charkiw zeigten die russischen Karten, dass offenbar auch Stellungen am Westufer des Flusses Oskil verlassen worden sind.

Der Präsident der Ukraine, Selenskyj, sagte in seiner allabendlichen Videobotschaft, man habe etliche Ortschaften in den vier von Russland annektierten Gebieten zurückerobert. Allein diese Woche seien Dutzende Siedlungen eingenommen worden.

+++ Eine deutliche Mehrheit der Europäer ist einer Umfrage zufolge für die Aufnahme der Ukraine in die EU.

Zwei Drittel (66 Prozent) der befragten Europäer sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage der Bertelsmann Stiftung im Juni dafür aus, wie aus der Studie hervorgeht. Allerdings ist die Zustimmung in den EU-Ländern unterschiedlich: In Polen waren 84 Prozent der Befragten dafür. In Deutschland und Frankreich waren es mit 60 Prozent deutlich weniger.

+++ Der Konsumgüterkonzern Henkel hat nach den Worten von Vorstandschef Carsten Knobel eine hohe Zahl an Kaufinteressenten für sein Russlandgeschäft.

"Der Großteil davon kommt aus Russland, es gibt aber auch ein paar internationale Bieter für unsere Geschäfte", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Verkaufsprozess sei allerdings kein normaler. "Die Sanktionen reglementieren die Bieter und es gibt keine internationalen Banken mehr vor Ort." Und wenn man einen Käufer habe, müsse der Verkauf noch von Russland autorisiert werden.

Der Hersteller von Pritt und Persil hatte nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine seinen Rückzug aus Russland angekündigt. Bis Ende des Jahres soll ein Deal besiegelt sein.

+++ Ukrainische Boxer dürfen nach einer Entscheidung des umstrittenen Weltverbandes IBA wieder unter ihrer Flagge antreten.

Auch das Abspielen der ukrainischen Hymne sei trotz der vorübergehenden Suspendierung des nationalen Verbandes erlaubt, teilte die IBA mit. Ukraines Boxverband war am 23. September kurz vor dem IBA-Kongress aus fadenscheinigen Gründen suspendiert worden, die IBA sprach von einer "Einmischung der Regierung". Präsident des Weltverbandes ist der Russe Umar Kremlew, der auf dem Kongress ohne Gegenkandidat im Amt bestätigt worden war. Nun gab sich die IBA, die wegen zahlreicher Skandale vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) seit 2019 suspendiert ist, versöhnlich. Der Weltverband glaube daran, dass "Athleten nicht leiden sollten, ganz unabhängig von den Umständen. Sie sollten in der Lage sein, ihr Land mit Stolz zu vertreten", hieß es in einer Erklärung.

Experten vermuten einen weiteren Grund hinter der Entscheidung: Zuletzt hatte der russische IBA-Präsident mit ganz ähnlichen Worten die Rückkehr von Sportlern aus Russland und Belarus in den internationalen Sport gefordert.

Dienstag, 4. Oktober

+++ Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Grossi, reist noch in dieser Woche nach Kiew und Moskau.

Grossi werde seine Beratungen über die Einrichtung einer Sicherheitszone rund um das unter russischer Kontrolle stehende ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja fortsetzen, erklärte die IAEA in Wien. Ziel sei die Schaffung einer solchen Zone "so bald wie möglich". Das AKW war wiederholt unter Beschuss geraten. Moskau und Kiew machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

+++ Die USA haben der Ukraine weitere Militärhilfen in Höhe von 625 Millionen Dollar zugesagt.

Das ist das Ergebnis eines Telefonats zwischen US-Präsident Biden und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj. Die USA werden demnach weitere Raketenwerfersysteme vom Typ Himars, Artilleriesysteme, Munition und Panzerfahrzeuge liefern. Biden erklärte, die Ukraine müsse sich gegen die russische Aggression verteidigen. Er sicherte Selenskyj eine dauerhafte militärische Unterstützung zu.

+++ Innerhalb von zwei Wochen hat das russische Militär nach Angaben von Verteidigungsminister Schoigu mehr als 200.000 Reservisten eingezogen.

Schoigu sagte, die Rekruten würden auf 80 Schießplätzen ausgebildet, bevor sie an die Front in der Ukraine geschickt würden. Präsident Putin hatte die Teilmobilmachung am 21. September angeordnet. Schoigu hatte zuvor erklärt, es sollten bis zu 300.000 Reservisten einberufen werden.

Kampftraining in der Region Donezk für Russen, die wegen der Teilmobilmachung einberufen wurden. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Yegor Aleyev)

+++ Die Ukraine meldet nach der völkerrechtswidrigen Annexion mehrerer Gebiete durch Russland weitere Erfolge bei ihrer Gegenoffensive.

In der Südukraine habe die Armee fünf weitere Orte zurückerobert, schrieb der Chef des Präsidentenbüros, Jermak, bei Telegram. Die ukrainische Gegenoffensive bereitet den russischen Einheiten nach Experten-Ansicht gleich an mehreren Fronten enorme Probleme. "Die Ukraine diktiert im Moment das Tempo", sagte ein Vertreter westlicher Sicherheitskreise in einem Briefing zu Journalisten in London. Einige russische Einheiten stünden so unter Druck, dass sie sich zum Rückzug gezwungen sähen - teilweise gegen den Willen der russischen Führung.

+++ Die UNO-Vollversammlung soll sich am kommenden Montag in einer Dringlichkeitssitzung mit der völkerrechtswidrigen Annexion von Teilen der Ostukraine durch Russland beschäftigen.

Das geht aus einem Brief des größten Gremiums der Vereinten Nationen an die 193 Mitgliedsstaaten hervor. Bei den Beratungen soll es Diplomaten zufolge auch eine Abstimmung über eine Resolution geben, die Moskaus Taten in der Ukraine verurteilt.

UNO-Vollversammlung berät in New York. (Getty Images via AFP)

+++ Die Weltbank schätzt, dass die ukrainische Wirtschaft wegen des russischen Angriffskriegs in diesem Jahr um 35 Prozent einbrechen wird.

Die industriellen Kapazitäten des Landes seien zerstört, hinzu kämen erhebliche Schäden in den landwirtschaftlichen Gebieten, teilte die Weltbank mit. Nicht zuletzt fehle es an Arbeitskräften - denn 14 Millionen Menschen seien wegen des Krieges auf der Flucht. Die Kosten für den Wiederaufbau und den wirtschaftlichen Aufschwung im Land schätzt die Weltbank in ihrer bereits Anfang September vorgenommenen Analyse auf 350 Milliarden Dollar.

+++ Die Ukraine erwägt ein Wiederanfahren des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja.

Bei Frost bestehe die Gefahr, dass Sicherheitsanlagen beschädigt würden, sagte der Präsident des Kernkraftwerksbetreibers Enerhoatom, Kotin, der Nachrichtenagentur AP. "Man braucht eine Heizung und die einzige Heizung wird von einem laufenden Reaktor kommen", sagte Kotin. Das Kraftwerk sei zudem die einzige Heizmöglichkeit für die nahe gelegene Stadt Enerhodar. Enerhoatom hatte den letzten der sechs Reaktoren in Saporischschja am 11. September heruntergefahren, weil es wegen Kämpfen keine sichere Stromleitung mehr zur Außenwelt gab. Schon damals erklärte die ukrainische Regierung, das sei nur eine unzuverlässige Notlösung.

+++ Bundesaußenministerin Baerbock hat die wiederholte Drohung Russlands kritisiert, im Ukraine-Krieg Atomwaffen einzusetzen.

Diese Drohung sei unverantwortlich und man müsse sie ernst nehmen, sagte Baerbock während eines Besuchs in Polen. Es handele sich aber auch um eine Erpressung, die die Weltgemeinschaft nicht davon abhalten dürfe, die Ukraine im russischen Angriffskrieg zu unterstützen.

+++ Der ukrainische Präsident Selenskyj hat ein Dekret unterzeichnet, wonach ab sofort Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin verboten sind.

Eine entsprechende Entscheidung hatte zuvor der Rat für Sicherheit und Verteidigung getroffen. Hintergrund ist die illegale russische Annexion ukrainischer Gebiete. Aus dem Kreml in Moskau hieß es dazu, man warte jetzt entweder auf einen Positionswechsel Selenskyjs oder auf den künftigen Präsidenten der Ukraine, der im Interesse des Landes handele.

+++ Im Zuge der Teilmobilmachung in Russland sind nach Angaben von Verteidigungsminister Schoigu bereits mehr als 200.000 Menschen eingezogen worden.

"Die Ausbildung erfolgt auf 80 Übungsplätzen und in 6 Ausbildungszentren", erklärte Schoigu in Moskau. Experten des britischen Verteidigungsministeriums hatten zuvor noch von erheblichen Problemen berichtet. Russland sei nicht mehr in der Lage, ausreichend Ausrüstung und militärisches Training für die große Zahl an Rekruten bereitzustellen, hieß im täglichen Kurzbericht.

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

+++ In Russland hat auch das Oberhaus des Parlaments für die Annexion der vier besetzten Gebiete in der Ukraine gestimmt.

Der Beschluss des Föderationsrates fiel einstimmig aus. Zuvor hatte bereits das Unterhaus, die Duma, die Annexion befürwortet. Nun muss Präsident Putin die Vorlage unterzeichnen. Die Annexion wird international von den meisten Ländern verurteilt und ebensowenig anerkannt wie die vorausgegangenen Scheinreferenden in den Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja. Die Regionen stehen auch nicht vollständig unter russischer Kontrolle. So eroberte das ukrainische Militär zuletzt etwa die Stadt Lyman im Gebiet Donezk zurück.

+++ Die politische Sicherheitsberaterin Stefanie Babst hat sich für eine Aufnahme der Ukraine in das westliche Militärbündnis NATO ausgesprochen.

Die Ukraine müsse langfristig geschützt werden, sagte die frühere NATO-Mitarbeiterin im Deutschlandfunk. Die Debatte über einen Beitritt der Ukraine sollte nicht von einem Klein-Klein, sondern von größeren strategischen Überlegungen geprägt sein. Babst betonte, Russland werde langfristig ein unberechenbarer Akteur und eine zentrale Sicherheitsgefahr für die Anrainerstaaten sein. Kürzlich hatten sich die Staats- und Regierungschefs von neun NATO-Staaten für einen Beitritt der Ukraine ausgesprochen, ohne einen Zeitplan zu nennen. Nötig ist ein Ja aller 30 Mitgliedsstaaten. Das gilt zum jetzigen Zeitpunkt als unwahrscheinlich.

Ex-NATO-Analystin fordert NATO-Beitritt der Ukraine

Hören 09:38

+++ Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in den russisch besetzten Gebieten um Vertrauen in die ukrainische Offensive geworben.

Wer sich den Russen nicht angedient habe und auch nicht eindeutig als Kollaborateur auszumachen sei, habe nichts zu befürchten, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Seiner Kenntnis nach habe es nur vereinzelt Unterstützung für die russischen Besatzer gegeben. Damit widersprach er den russischen Angaben, dass die Menschen in den vier besetzten ukrainischen Gebieten Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja mehrheitlich nach Russland strebten. Mit dieser Begründung hatte der russische Präsident Putin nach den international nicht anerkannten Volksbefragungen die Gebiete annektiert.

Ukrainische Soldaten in der Region Donezk im Osten des Landes. (AFP / ANATOLII STEPANOV)

+++ Die EU-Kommission wappnet sich angesichts des Kriegs in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise gegen Stromausfälle und andere Notlagen.

Es sei gut möglich, dass Katastrophenhilfe auch innerhalb der EU nötig werde, sagte der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Lenarcic, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die EU bereite sich auf zwei Szenarien vor. Für den Fall, dass eine kleine Zahl an Mitgliedsstaaten von einem Zwischenfall wie einem Blackout betroffen sei, können andere EU-Staaten Stromgeneratoren liefern. Wäre eine größere Zahl an Ländern gleichzeitig betroffen, könne es sein, dass die EU-Staaten ihre Nothilfe-Lieferungen an andere Länder begrenzen müssten. In diesem Fall könne die Kommission der Europäischen Union den Bedarf aus ihrer eigenen strategischen Reserve bedienen, kündigte Lenarcic an.

+++ Die ukrainische Führung hat Vorschläge des US-Milliardärs Elon Musk zurückgewiesen.

Dieser hatte bei Twitter eine vermeintliche Lösung für das Ende des russisch-ukrainischen Krieges vorgeschlagen: Er meinte, in den vier vom Kreml annektierten Gebieten solle unter Aufsicht der Vereinten Nationen neu abgestimmt werden. Russland müsse die Gebiete verlassen, wenn es der Wille der Menschen sei. Die Ukraine solle künftig neutral bleiben und die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim Moskau zugeschlagen werden.

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

Der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podljak schrieb bei Twitter, es gebe einen besseren Vorschlag. Die Ukraine werde ihr Territorium einschließlich der annektierten Krim komplett befreien. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj sowie Außenminister Dmytro Kuleba warfen Musk mehr oder weniger deutlich vor, Russland zu unterstützen.

+++ Bundesaußenministerin Baerbock hat den osteuropäischen Staaten angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Beistand zugesichert.

Die Sicherheit Osteuropas sei auch Deutschlands Sicherheit, sagte Baerbock gestern Abend bei einer Feier der deutschen Botschaft in Warschau zum Tag der Deutschen Einheit. Man werde in der Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen - gemeinsam mit den Partnern in EU und Nato. Denn Deutschland werde nie vergessen, dass es ein Leben in Freiheit, in einem wiedervereinigten Land insbesondere den Verbündeten und Nachbarn zu verdanken habe.

Für heute sind Gespräche Baerbocks mit ihrem polnischen Amtskollegen Rau geplant. Zudem will sie an einem Treffen im Rahmen des Warschauer Sicherheitsforums zum Ukraine-Krieg teilnehmen. Polen fordert von Deutschland mehr Unterstützung für das Land.

+++ Vor dem Bund-Länder-Treffen hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst verlässliche Finanzhilfen des Bundes für die Unterbringung von Geflüchteten angemahnt.

"Wenn jetzt der Winter kommt, wenn Kälte und Nässe in die zerstörten Häuser in der Ukraine eindringen, dann werden weitere Menschen zu uns kommen - kommen müssen", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die anständige Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten gehöre zu den großen Aufgaben für Kommunen und Länder. Dafür brauche es Geld. Man benötige nun die vom Kanzler zugesagte Nachfolgeregelung bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten. Der Bund müsse "sich zur gemeinsamen Verantwortung für die Flüchtlinge bekennen", so Wüst.

Montag, 3. Oktober

+++ Der Leiter des von russischen Truppen besetzten Kernkraftwerkes Saporischschja, Ihor Muraschow, ist offenbar wieder freigelassen worden.

Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), Rafael Grossi, teilte auf Twitter mit, er habe die Bestätigung erhalten, dass Muraschow sicher zu seiner Familie zurückgekehrt sei.



Zuvor hatten die russischen Behörden laut IAEA angegeben, dass Muraschow für Befragungen vorübergehend festgenommen worden sei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Festnahme daraufhin als russischen Terrorakt verurteilt.

+++ Die russische Staatsduma hat in Eilverfahren Gesetze zur Integration der vier von Moskau völkerrechtswidrig annektierten Gebiete in der Ukraine verabschiedet.

"Die Gesetze stärken vollends die wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Garantien der auf den Territorien lebenden Menschen und schaffen ein System des Rechts- und Freiheitsschutzes der Bürger", erklärte der Leiter des Duma-Rechtsausschusses Pawel Kraschennikow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Die Gesetze sollen Fragen zu Eigentum, der Staatsbürgerschaft und den neuen Machtorganen in den Gebieten Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja regeln. Die russische Staatsbürgerschaft sollen alle Bewohner der Gebiete erhalten, die einen Pass beantragen und einen Eid auf die Verfassung des Landes leisten. Einher geht dies mit dem Versprechen einer Rentenzahlung und der Krankenversorgung.

Zudem wird der Rubel als Währung eingeführt - bis Jahresende können die Einwohner jedoch auch noch parallel mit ukrainischen Hrywna bezahlen. Bis 1. Juni 2023 sollen die neuen Verwaltungsorgane in den Regionen geschaffen werden.

+++ Über den weiteren Austritt von Gas an den beschädigten Ostsee-Pipelines gibt es derzeit unterschiedliche Angaben.

Die schwedische Küstenwache teilte mit, das an der Wasseroberfläche sichtbare Ausmaß einer Austrittsstelle von Nord Stream 2 habe sich vergrößert. Zugleich seien an einem weiteren Leck innerhalb der Wirtschaftszone Schwedens, das Nord Stream 1 zugeordnet wird, keine aufsteigenden Blasen mehr zu beobachten. Zuletzt hatte Dänemark erklärt, der Austritt an den zwei weiteren in seinem Gebiet befindlichen Stellen sei beendet. Der russische Gazprom-Konzern teilte mit, inzwischen trete kein Gas mehr aus. Der Druck in den Röhren habe sich inzwischen stabilisiert.



An den insgesamt vier Stellen waren in den vergangenen Tagen große Mengen Gas an die Wasseroberfläche aufgestiegen. Viele Regierungen gehen von Sabotage aus. Dänemark und Schweden hatten seismologische Erschütterungen registriert, die etwa von größeren Sprengladungen stammen könnten.

Aus den Nord Stream-Pipelines tritt offenbar noch immer Gas aus. (John Macdougall / AFP)

+++ Nach der Annexion der vier ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson durch den russischen Präsidenten Putin hat nun auch das russische Parlament die als Völkerrechtsbruch kritisierte Einverleibung ratifiziert.

Die mehr als 400 Abgeordneten votierten ohne Gegenstimme für die Aufnahme der Regionen in die Russische Föderation. Der als Gast anwesende russische Außenminister Lawrow betonte, dass die Regionen nun unter besonderem Schutz des Landes stünden. Kremlchef Putin hatte am Freitag mit den von Moskau eingesetzten Besatzern international nicht anerkannte Verträge über den Beitritt unterzeichnet. Die Duma musste das nun noch genehmigen. Eine anschließende Zustimmung des Föderationsrates gilt als Formsache.

+++ Bundeskanzler Olaf Scholz hat die deutsche Unterstützung für die Ukraine bekräftigt.

"Wir halten zusammen und unterstützten die Ukraine und die Bürgerinnen und Bürger bei ihrem Kampf für Freiheit, Einheit und Gerechtigkeit ihres Landes", sagte Scholz am Rand eines Festakts von Bund und Ländern zu 32 Jahren Deutscher Einheit in Erfurt. "Und klar ist, wir werden die Unterstützung so lange gewährleisten, wie es notwendig ist."

Klar sei auch, dass sich Deutschland dafür einsetze, dass die europäische Friedensordnung, die durch den brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gefährdet sei, wieder gelte, sagte Scholz. Das bedeute, dass man seine Nachbarn nicht überfalle und Grenzen mit Gewalt verschiebe. "Das ist auch das, was wir dem russischen Präsidenten zurufen: Er soll seinen Krieg beenden."

+++ Nach Kritik auch von Kremlchef Putin an Fehlern bei der Teilmobilmachung für den Krieg in der Ukraine kehren nach offiziellen Angaben immer mehr Reservisten zu ihren Familien zurück.

In der Region Chabarowsk im äußersten Osten Russlands sagte Gouverneur Degtjarjow, dass von "einigen Tausend" Einberufenen inzwischen die Hälfte zurückgekehrt sei. Sie waren demnach eingezogen worden, obwohl sie nicht den Kriterien entsprachen. Der verantwortliche Leiter des Kreiswehrersatzamtes sei entlassen worden, schrieb Degtjarjow im Nachrichtenkanal Telegram. Wie es zu den Fehlern kommen konnte, erklärte der Gouverneur nicht. Eingezogen werden sollen im ganzen Land mindestens 300.000 Reservisten, um in den besetzten ukrainischen Gebieten nach zahlreichen Niederlagen der russischen Armee die Stellung zu halten.

Kampftraining in der Region Donezk für Russen, die wegen der Teilmobilmachung einberufen wurden. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Yegor Aleyev)

+++ Das ukrainische Militär ist nach Angaben aus Kiew sowie von Beobachtern bei seiner Offensive gegen die russischen Besatzer weiter vorgerückt.

Demnach gab es Hinweise auf Geländegewinne in der von Russland illegal annektierten Region Cherson im Süden des Landes. Ukrainische Medien verbreiteten eine Aufnahme, die ukrainische Soldaten in dem Dorf Chreschtscheniwka zeigte, in einem Gebiet in Cherson, in dem ukrainische Truppen offenbar russische Verteidigungslinien durchbrochen haben. Kremlnahe russische Militärblogger haben zunehmend eine Feldüberlegenheit der Ukraine, verstärkt von Panzereinheiten, in dem Gebiet eingestanden. Ein von Russland installierter Statthalter in der Region Cherson, Stremoussow, gab in einer Videoerklärung zu, dass die ukrainischen Streitkräfte "ein bisschen tiefer" durchgebrochen seien. Es sei aber alles unter Kontrolle.



Das russische Verteidigungsministerium bestätige inzwischen die Geländeverluste in der annektierten südukrainischen Region Cherson.

Eine von Artilleriebeschuss beschädigte Brücke in der südukrainischen Region Cherson (Archiv-Bild vom 19.07.2022) (Imago / ITAR-TASS / Sergei Bobylev)

+++ Wie mehrere europäische Länder hat auch Polen den russischen Botschafter einbestellt.

Die Regierung in Warschau wolle Botschafter Andrejew mitteilen, dass sie die Scheinreferenden und die Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland nicht akzeptieren, sagte Vize-Außenminister Przydacz dem Sender TVN24. Dies sei eine Aktion mehrerer EU-Länder, die alle vereinbart hätten, den russischen Botschaftern etwa zur gleichen Zeit ihre Haltung klarzumachen. Auch die Bundesregierung und Italien haben die russischen Botschafter einbestellt. In Belgien geschah das schon am Freitag.

+++ Die Internationale Energieagentur IEA rät der EU zu Einsparungen beim Gasverbrauch, um leere Speicher und das Risiko von Versorgungsunterbrechungen in diesem Winter zu verhindern.

Um die Gasvorräte bis zum Ende der Heizsaison auf einem angemessenen Niveau zu halten, müsse die Nachfrage im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre um 9 bis 13 Prozent reduziert werden, heißt es in dem in Paris vorgelegten Gasmarktbericht der IEA. Dies stelle bei einem geringen Zufluss von Flüssiggas sicher, dass die Gasspeicher auf einem Niveau von 25 bis 30 Prozent gefüllt bleiben.

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

+++ Angesichts der Rückeroberung besetzter Gebiete hat der ukrainische Präsident Selenskyj die Annexionen durch Russland als bedeutungslos bezeichnet.

In seiner nächtlichen Videoansprache sagte Selenskyj: "Sobald die ukrainische Flagge zurückgekehrt ist, erinnert sich niemand mehr an die russische Farce mit irgendwelchen Papieren und irgendwelchen Annexionen." Zuvor hatte der ukrainische Präsident die vollständige Eroberung der Stadt Lyman in der von Russland annektierten Region Donezk bekannt gegeben. Auch die kleinen Siedlungen Arkhanhelske und Myrolyubiwka seien zurückerobert worden.

Die Verschleppung des Leiters des besetzten Kernkraftwerkes Saporischschja, Muraschow, verurteilte Selenskyj als russischen Terrorakt. Russland müsse dafür zur Verantwortung gezogen und bestraft werden.

+++ Der Deutsche Städtetag hat zu größeren Anstrengungen beim Energiesparen gemahnt.

Vor den Bund-Länder-Gesprächen morgen im Kanzleramt sagte Städtetags-Präsident Lewe den Funke Medien, alle müssten sich noch mehr einschränken. Ihm mache Sorgen, wie stark der Gasverbrauch gerade bei den privaten Haushalten gestiegen sei. Er betonte, die Gaspreisbremse jetzt einzuführen, komme gerade noch rechtzeitig. Wenn private Haushalte einen Grundbedarf von 80 Prozent des Verbrauchs vergünstigt bekämen, bleibe der Spar-Anreiz bestehen.

+++ Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine verändert nach Ansicht von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer das Verhältnis der Deutschen in Ost und West zueinander.

"Dieser Krieg wird ein Einschnitt sein, der als ein gemeinsames bitteres Erlebnis in das kollektive Gedächtnis der Deutschen eingehen wird", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir werden künftig darüber sprechen, wie wir das gemeinsam erlebt haben". Das werde Deutschland und auch das Zusammenleben grundlegend verändern. 32 Jahre nach der Wiedervereinigung müsse man akzeptieren, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, auch was den Blick auf den Krieg in der Ukraine betrifft und die Frage, wie man damit umgehen soll.

+++ Der Präsident des Europäischen Rates, Michel, verlangt eine entschlossene Reaktion der EU auf die Annexion von vier ukrainischen Gebieten durch Russland.

Mit Blick auf den Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag sagte Michel, dann werde erörtert, wie die Ukraine so lange wie nötig wirtschaftlich, militärisch, politisch und finanziell unterstützt werden könne. Ziel sei auch, die Versorgungssicherheit und erschwingliche Energie für Haushalte und Unternehmen vor dem Winter sicherzustellen.

Sonntag, 2. Oktober

+++ Russland hat an der Grenze zu Georgien eigenen Angaben zufolge 180 Männer eingezogen, die vor dem Militärdienst flüchten wollten.

Ihnen sei direkt am Grenzübergang Werchni Lars ein Einberufungsbescheid übergeben worden, meldete das Militärkommissariat der russischen Region Nordossetien. Angesichts der Flüchtlingsströme hatte die Region schon Durchreisebeschränkungen verhängt. Außerdem war angekündigt worden, dass Männer im wehrpflichtigen Alter an der Grenze verstärkt kontrolliert werden sollten. Vor knapp zwei Wochen hatte Russlands Präsident Putin die Teilmobilmachung von Resveristen angekündigt, die eine Massenflucht ausgelöst hat. Zehntausende Männer setzten sich nicht nur nach Georgien, sondern auch in die Ex-Sowjetstaaten Kasachstan und Kirgistan ab. Auch über die Grenze nach Finnland sind viele russische Männer ausgereist. Die Grenze dort wurde inzwischen für Touristen geschlossen.

+++ Die Staats- und Regierungschefs von neun europäischen NATO-Staaten haben sich für einen Beitritt der Ukraine zur Allianz ausgesprochen.

In einer gemeinsamen Stellungnahme riefen Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Nordmazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien und die Slowakei alle 30 Nato-Mitglieder auf, die militärische Hilfe für die Ukraine zu verstärken. Die Länder in Mittel- und Osteuropa befürchten, dass Russland sie möglicherweise auch angreifen will. Am Freitag hatte der ukrainische Präsident Selenskyj einen Antrag auf einen beschleunigten NATO-Beitritt gestellt. Er reagierte damit auf die Annexion vier ukrainischer Gebiete durch Russland. NATO-Generalsekretär Stoltenberg betonte, jede Entscheidung zu einer Mitgliedschaft der Ukraine bedürfe der Zustimmung aller Mitglieder der Allianz. Angetrieben von Sicherheitsbedenken hatten Finnland und Schweden im Mai offiziell den Beitritt zur NATO im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens beantragt. Die meisten Mitgliedsstaaten haben die Anträge bereits ratifiziert.

+++ Die USA sichern der Ukraine unabhängig vom weiteren Kriegsverlauf kontinuierliche Unterstützung zu.

Aktuell entwickelten sich die Kampfhandlungen positiv für die ukrainische Armee, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin im Nachrichtensender CNN. Es sei schwer, den weiteren Verlauf vorherzusagen, schränkte er ein. "Aber ich würde sagen, dass egal, in welche Richtung sich das entwickelt, wir den Ukrainer so lange wie nötig Sicherheitsunterstützung gewähren werden, betonte er.

+++ Verteidigungsministerin Lambrecht hat für das kommende Jahr die Lieferung von 16 Radpanzerhaubitzen aus slowakischer Produktion an die Ukraine angekündigt.

Diese würden in der Slowakei produziert und gemeinsam mit Dänemark und Norwegen finanziert, sagte die SPD-Politikerin der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" nach der Rückkehr von ihrer ersten Reise in die Ukraine seit Kriegsbeginn . In der Slowakei seien die entsprechenden Produktionsstätten vorhanden, sagte Lambrecht. Sie ergänzte, Deutschland werde sich "noch in vielfältiger Weise engagieren und auch wieder - so wie bisher auch schon - mit Partnern zusammen".

+++ Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die vollständige Eroberung der Stadt Lyman in der von Russland annektierten Region Donezk bekannt gegeben.

Seit 12.30 Uhr (11.30 MESZ) sei die Stadt "vollständig" von russischer Militärpräsenz befreit, sagte Selenskyj in einem in Onlinenetzwerken veröffentlichten Video. Er spottete, dass ukrainische Flaggen nun dort hingen, wo die Russen zuvor Scheinreferenden veranstaltet hätten. Der Präsident bedankte sich ausdrücklich beim ukrainischen Militär.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Genya Savilov)

Die strategisch wichtige Stadt Lyman war seit dem Frühjahr von Moskaus Truppen besetzt. Gestern hatte die ukrainische Armee die Stadt umzingelt und mehrere tausend russische Soldaten eingekesselt. Später gab das russische Verteidigungsministerium den Rückzug aus Lyman bekannt. Die Rückeroberung der Stadt ist der erste größere militärische Sieg der Ukraine in den am Freitag von Russland offiziell annektierten Gebieten.

+++ Papst Franziskus hat an den russischen Präsidenten Putin appelliert, "die Spirale der Gewalt und des Todes" in der Ukraine zu stoppen.

In seiner Ansprache auf dem Petersplatz prangerte Franziskus die - wie er es nannte - "absurde" Gefahr eines Atomkriegs an. Der Pontifex forderte den ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf, für ernsthafte Friedensvorschläge offen zu sein. Das Kirchenoberhaupt verlangte zudem von der internationalen Gemeinschaft, alle diplomatischen Mittel einzusetzen, um diese "große Tragödie" und den "Schrecken" des Krieges zu beenden.

+++ Beim Abzug aus der strategisch wichtigen ostukrainischen Stadt Lyman haben die russischen Truppen nach Einschätzung britischer Geheimdienste hohe Verluste erlitten.

Im täglichen Bericht des Verteidigungsministeriums in London heißt es, die Stadt im Gebiet Donezk sei mutmaßlich von unterbesetzten russischen Einheiten sowie Reservisten verteidigt worden. Beim Rückzug aus Lyman über eine einzige Straße, die noch unter russischer Kontrolle gewesen sei, seien wohl viele Soldaten gefallen.

+++ Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt (CDU), fordert nach dem russischen Rückzug aus der ukrainischen Stadt Lyman mehr deutsches Engagement für Kiew.

"Deutschland sollte die Rückeroberung von Lyman zum Anlass nehmen, noch mehr zu tun", sagte Hardt der Nachrichtenagentur AFP. "Die Ukraine will mehr Ausrüstung aus Deutschland und muss sie auch bekommen." Der "Sieg von Lyman" werde bedauerlicherweise zwar nicht das Ende des Krieges sein, sagte Hardt. "Der Erfolg der ukrainischen Truppen zeigt aber, wie dieser Krieg auf absehbare Zeit beendet werden kann. Dafür braucht die Ukraine jetzt Schützen- und Kampfpanzer."

+++ Als erster Bundesminister hat Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) davon gesprochen, dass sich Deutschland mit dem russischen Präsidenten Putin "im Krieg" befinde.

Der SPD-Politiker benutzte die Formulierung am Samstagabend auf Twitter in einer Reaktion auf den Vorschlag, einzelne Nato-Staaten sollten Russland garantieren, dass die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen werde, um so den Boden für Verhandlungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs zu bereiten.

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

Der Vorschlag eines Vetos gegen einen Nato-Beitritt als Zugeständnis an Russland war von dem Philosophen und Buchautoren Richard David Precht unterbreitet worden.

+++ Nach der Rückeroberung der Stadt Lyman durch die ukrainische Armee hat Präsident Selenskyj die Fortsetzung der Offensive angekündigt.

Er sagte in seiner täglichen Videoansprache, nun hingen ukrainische Flaggen dort, wo die Russen zuvor Scheinreferenden veranstaltet hätten. In den kommenden Tagen werde es weitere Rückeroberungen geben. Die russische Armee hatte das in der ostukrainischen Region Donezk gelegene Lyman nach starkem ukrainischem Druck aufgegeben

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild). (IMAGO / ZUMA Wire Ukraine Presidents Office)

+++ Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat der Ukraine zugesagt, das Luftabwehrsystem Iris-T SLM innerhalb weniger Tage zu liefern.

Es sei wichtig, die ukrainische Luftverteidigung weiter zu unterstützen, sagte die SPD-Politikerin. Bei dem Luftabwehrsystem handelt es sich um ein modernes System mit Kurzstreckenraketen, das unter anderem in Deutschland entwickelt wurde. Lambrecht war gestern Mittag in der Ukraine eingetroffen. Der Besuch wurde aus Sicherheitsgründen bis zum Abend geheim gehalten.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD, 2.v.l) besichtigt mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Olexij Resnikow l) eine Verteidigungsstellung in der Nähe von Odessa. (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

In Odessa traf die Ministerin mit ihrem ukrainischen Kollegen Resnikow zusammen. Die SPD-Politikerin und ihre Delegation mussten während ihres Aufenthaltes zweimal in Bunkern Schutz suchen, weil jeweils Luftalarm ausgelöst wurde. Odessa wird regelmäßig mit russischen Raketen und von Drohnen beschossen. Es ist der erste Ukraine-Besuch der Verteidigungsministerin seit Beginn des russischen Angriffkriegs.

+++ Nach den Explosionen an den beiden Nord-Stream-Gaspipelines hält Bundesjustizminister Buschmann Ermittlungen auch in Deutschland für möglich.

Der FDP-Politiker sagte "Bild am Sonntag", unter Umständen könnte hier der Generalbundesanwalt die Strafverfolgung aufnehmen. Es ginge dann möglicherweise um eine verfassungsfeindliche Sabotage mit Auswirkungen auf Deutschland. Auch der Straftatbestand des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion komme infrage, fügte der Justizminister hinzu. Ziel wäre dann, die Täter in Deutschland vor Gericht zu stellen.

Gasaustritt aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 (Archivbild). (picture alliance / abaca / ABACA)

Auf verfassungsfeindliche Sabotage steht laut Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Die Explosionen hatten sich in den Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens ereignet, die Röhren führen aber von Russland nach Deutschland. Es wird von Sabotage ausgegangen; die Täter sind bislang unbekannt. Vor allem die Ukraine macht Russland verantwortlich; Moskau weist dies zurück. Aus der Gaspipeline Nord Stream 2 bei Bornholm tritt inzwischen kein Gas mehr aus , wie das Betreiberunternehmen mitteilte.

Samstag, 1. Oktober

+++ Aus der beschädigten Gaspipeline Nordstream 2 in der Ostsee bei Bornholm tritt kein Gas mehr aus.

Der Druck in der Leitung sei auf das Niveau des Wasserdrucks abgefallen, teilte das Betreiberunternehmen mit. Die dänische Energiebehörde erklärte, über die Entwicklung informiert worden zu sein. Über die Situation an den weiteren beschädigten Stellen - auch an der Leitung Nordstream 1 - gab es keine Angaben. Einem Bericht Dänemarks und Schwedens für die UNO zufolge wurden die Lecks in den Pipelines durch starke Explosionen verursacht. Gemessen am Ausmaß der Schäden müsse demnach eine Kraft von mehreren hundert Kilogramm Sprengstoff auf die Leitungen eingewirkt haben. Russland und westliche Staaten werfen sich in diesem Zusammenhang gegenseitig Sabotage vor.

+++ Der vermisste Leiter des von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist festgenommen worden.

Russische Behörden hätten die Internationale Atomenergiebehörde darüber informiert, dass der Generaldirektor des größten europäischen Kernkraftwerks "vorübergehend" festgesetzt worden sei, "um Fragen zu beantworten", teilte ein IAEA-Sprecher in Wien mit. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Nach ukrainischen Angaben wurde Muraschow von russischen Truppen entführt. Der Präsident der ukrainischen Betreibergesellschaft Enerhoatom, Petro Kotin, teilte mit, dass der Kraftwerks-Chef am Vortag von einer russischen Patrouille am AKW-Standort Enerhodar auf der Straße gestoppt, aus dem Auto gezerrt und mit verbundenen Augen an einen unbekannten Ort gebracht worden sei. Russland hält das AKW seit Anfang März besetzt.

Die Lage des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja mitten im Kriegsgebiet sorgt nach wiederholtem Beschuss immer wieder für Befürchtungen, es könnte zu einem Unglücksfall kommen. (picture alliance / Xinhua News Agency / Bai Xueqi)

+++ Russland hat nach seiner Niederlage gegen die ukrainische Armee die strategisch wichtige Stadt Lyman in der ostukrainischen Region Donezk militärisch bis auf Weiteres aufgegeben.

Die Truppen seien "wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen" worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Allerdings hatten ukrainische Behörden zuvor von rund 5.000 bereits eingekesselten russischen Soldaten gesprochen. Einige von ihnen hätten versucht zu fliehen. Dabei habe es Tote und Verletzte gegeben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Ein ukrainischer Gouverneur sagte in einem Fernsehinterview: "Jetzt haben sie drei Möglichkeiten: einen Durchbruch zu versuchen, sich zu ergeben oder gemeinsam zu sterben." Russland hatte Lyman im Mai eingenommen und zu einem militärischen Logistik- und Transportzentrum ausgebaut. Erst am Freitag wurde die Region, in der sich die Stadt befindet, nach einem Scheinreferendum zu russischem Staatsgebiet erklärt.

Ukrainische Soldaten in Lyman. (Screenshot / Twitter / Andrij Jermak, Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros (01.10.2022))

+++ Im Nordosten der Ukraine ist offenbar ein Evakuierungskonvoi angegriffen worden.

Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 20 Zivilisten getötet. Der Gouverneur der Region Charkiw nannte den Angriff eine Grausamkeit, die nicht gerechtfertigt werden könne. Die russische und die ukrainische Seite werfen sich gegenseitig vor, für den Beschuss verantwortlich zu sein. Erst gestern wurde ein Konvoi in der südukrainischen Stadt Saporischschja beschossen. 30 Menschen kamen ums Leben.

In Saporischschja wurde ein Konvoi von russischem Militär angegriffen. (AP)

+++ Die Ukraine hat nach eigenen Angaben rund 5.000 russische Soldaten in der strategisch wichtigen Stadt Lyman in der ostukrainischen Region Donezk eingekreist.

Einige russische Soldaten hätten versucht zu fliehen, sagte ein Sprecher des ukrainischen Militärs. Dabei habe es Tote und Verletzte gegeben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Russland hatte Lyman im Mai eingenommen und zu einem militärischen Logistik- und Transportzentrum ausgebaut. Erst gestern wurde die Region, in der sich die Stadt befindet, nach einem Scheinreferendum zu russischem Staatsgebiet erklärt.

Sie können hier ein Interview mit Sergey Lagodinsky (Grüne) zu der Situation in Russland und den Annexionen hören.

+++ Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat angesichts der russischen Äußerungen zum Einsatz von Atomwaffen vor einer Lähmung des Westens gewarnt.

Zugleich sagte die SPD-Politikerin bei einem Besuch in der Republik Moldau, Deutschland nehme die Drohungen ernst. Es gelte nun, wachsam zu sein, sehr besonnen zu reagieren und auch, dafür zu sorgen, dass es zu keiner weiteren Eskalation komme.

+++ Die baltischen EU- und NATO-Staaten Estland, Lettland und Litauen befürworten ein beschleunigtes Verfahren für einen Beitritt der Ukraine zum Nordatlantik-Pakt.

Dies erklärten die Außenminister der drei Länder übereinstimmend per Twitter. Der inspirierende Mut der Ukraine könne das Bündnis nur stärken, hieß es. Dagegen hatten sich die USA zurückhaltend geäußert. Der Nationale Sicherheitsberater, Sullivan, erklärte, die Vereinigten Staaten sähen keinerlei Bedarf für einen beschleunigten Beitritt der Ukraine zur Allianz. Es sei derzeit besser, dem Land durch Unterstützung vor Ort zu helfen. Ähnlich sieht dies NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Er verwies darauf, dass momentan der Zustimmungsprozess für Schweden und Finnland im Gange sei. Im Übrigen müssten alle 30 Bündnisstaaten dem Ansinnen der Ukraine zustimmen.

+++ Der Chef des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja ist nach ukrainischen Angaben von Moskauer Truppen entführt worden.

Das teilte der Präsident der Betreibergesellschaft Enerhoatom, Kotin, mit. Generaldirektor Muratschow sei gestern Nachmittag von einer russischen Patrouille am Kraftwerksstandort Enerhodar auf der Straße gestoppt worden. Soldaten hätten ihn aus dem Auto gezerrt und mit verbundenen Augen an einen unbekannten Ort gebracht. Die russische Seite äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Russland hält das AKW seit Anfang März besetzt. Kotin warf Russland atomaren Terrorismus gegen das Management und gegen die Mitarbeiter des Kraftwerks vor. Muraschow, der die Hauptverantwortung für das sichere Funktionieren und die nukleare Sicherheit der Anlage trage, müsse sofort freigelassen werden. Kotin forderte auch den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Grossi, auf, sich für Muraschows Freilassung einzusetzen.

+++ Der japanische Ministerpräsident Kishida hat die Annexion von Teilen der Ukraine durch Russland in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj scharf verurteilt.

Diese sei illegal und eine Verletzung der Souveränität des Landes. Kishida versicherte Selenskyj, Japan sei entschlossen, zusammen mit anderen Staaten aus der Gruppe der G7 und der internationalen Gemeinschaft die Ukraine weiter zu unterstützen. Weitere Sanktionen gegen Russland seien in Planung.

+++ Bundesverteidigungsministerin Lambrecht ist mit militärischen Ehren zu einem Besuch in der Republik Moldau empfangen worden.

Ihr Amtskollege Nosatii begrüßte die SPD-Politikerin zum Auftakt politischer Gespräche in der Hauptstadt Chisinau. Moldau ist einer der kleinsten Staaten an der Grenze zur Ukraine und von den Fluchtbewegungen aus dem Nachbarland, aber auch von den Folgen der Corona-Pandemie und der Energiekrise stark betroffen. Bundesentwicklungsministerin Schulze hatte kürzlich angekündigt, das Land mit zusätzlich 60 Millionen Euro zu unterstützen.

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

+++ Die USA sehen derzeit keinen Bedarf für einen beschleunigten Beitritt der Ukraine zur NATO.

Das sagte der Nationale Sicherheitsberater, Sullivan, gestern in Washington. Es sei derzeit besser, der Ukraine durch Unterstützung vor Ort zu helfen. Ein Beitrittsverfahren solle zu einer anderen Zeit aufgegriffen werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor in einem Video angekündigt, einen Antrag auf einen, so wörtlich, "beschleunigten NATO-Beitritt" zu stellen. Damit reagierte Selenskyj auf die russische Annexion bisher ukrainischer Gebiete.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg äußerte sich zurückhaltend zur der Ankündigung von Selenskyj. Dem Beitritt zu der Allianz müssen alle derzeit 30 Staaten zustimmen. Zur Zeit läuft der Zustimmungsprozess für Schweden und Finnland.

+++ Der außenpolitische Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mykhailo Podolyak, warnt vor dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine.

"Angesichts der inneren Panik in der Russischen Föderation und der zunehmenden militärischen Niederlagen steigt das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen", sagt Podolyak der "Bild" Zeitung laut einem Vorabbericht. Auch der scheidende Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, sieht diese Gefahr. "Gerade jetzt sollte Deutschland - im Schulterschluss mit allem westlichen Verbündeten - endlich präventiv agieren und dem Kreml-Tyrannen ein klipp und klares Ultimatum setzen", sagt er der Zeitung. Es sei noch nicht zu spät, dieses katastrophale Szenario zu verhindern.

+++ Kremlkritiker Alexej Nawalny fordert den Westen auf, über ein Nachkriegsrussland nachzudenken.





Möglich ist das aus Nawalnys Sicht nur, indem Russland eine parlamentarische Republik wird. Denn selbst bei einer schmerzhaften militärischen Niederlage in der Ukraine würde Putin nämlich einen erneuten Zyklus mit Provokationen und Krieg beginnen. Die wahre Partei des Krieges sei in Russland die gesamte Elite, das Machtsystem, das den imperialen russischen Autoritarismus erst hervorbringe. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" schreibt der in Russland inhaftierte Kremlkritiker, das politische System müsse sich ändern - das könne auch für Gruppen in Putins Umfeld erstrebenswert sein. Der Westen benötige eine Gesamtstrategie, die darauf abziele, dass Russland und seine Regierung von sich aus und ohne Zwang niemals wieder Kriege beginnen wollten oder Krieg attraktiv fänden.Möglich ist das aus Nawalnys Sicht nur, indem Russland eine parlamentarische Republik wird. Denn selbst bei einer schmerzhaften militärischen Niederlage in der Ukraine würde Putin nämlich einen erneuten Zyklus mit Provokationen und Krieg beginnen. Die wahre Partei des Krieges sei in Russland die gesamte Elite, das Machtsystem, das den imperialen russischen Autoritarismus erst hervorbringe.

Der russische Oppositionsaktivist Alexej Nawalny (picture alliance/ TASS / Moscow City Court Press Service)