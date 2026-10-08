Interview der Woche

EU-Handelskommissar Šefčovič (picture alliance / dpa / Malin Wunderlich)

EU arbeitet an wirkungsvollerem Handelsschutz

Šefčovič erläuterte, die Europäische Union arbeite intensiv daran, die Handels-Schutzinstrumente so zu gestalten, dass sie schneller, zielgerichteter und wirkungsvoller eingesetzt werden könnten. Eine schnellere Entscheidungsfindung könnte eine Änderung der Abstimmungsmuster erfordern. Die Staats- und Regierungschefs müssten sich mit der Frage befassen, ob sie diesen Weg einschlagen wollten. Dafür wären Gesetzesänderungen erforderlich, betonte Šefčovič im Dlf.

EU importiert viel mehr Waren aus China als umgekehrt

Die EU importiert deutlich mehr Waren aus China als umgekehrt, der Unterschied liegt inzwischen bei mehr als einer Milliarde Euro pro Tag. Brüssel wirft Peking vor, dieses Ungleichgewicht mit Staatshilfen absichtlich zu verstärken. Europäische Firmen befürchten zudem, China könnte sie im Falle eines Handelsstreits von Rohstoff- oder Halbleiterlieferanten abschneiden.

Der EU-Handelskommissar reist an diesem Donnerstag für zwei Tage nach Peking. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit Handelsminister Wang Wentao.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.