Wegen Suchtgefahr

Die Social-Media-App Tiktok muss ihre Algorithmen ändern. (dpa / Monika Skolimowska)

Der Algorithmus werte das Ansehen und Liken von Inhalten als Interesse. Dadurch würden mehr ähnliche Inhalte ausgespielt, die sich etwa um Traurigkeit, Isolation, Gewicht und Körperbild drehen könnten. Vor allem die sogenannte "Für Dich"-Seite steht im Fokus des Verfahrens. Die EU-Kommission verlangt hier Änderungen, da sie sogenannte Rabbit-Hole-Effekte befürchtet. Damit ist gemeint, dass man sich so tief in einem Thema verliert, dass man nicht mehr herausfindet. Inbesondere Kinder und Jugendliche seien gefährdet.

Wenn Tiktok den Algorithmus nicht ändert, droht dem Unternehmen ein Bußgeld. Gegen die Videoplattform läuft auch ein Verfahren wegen anderer Funktionsweisen der App. Konkret geht es darum um das ununterbrochene Abspielen von Filmen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.