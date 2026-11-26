Bundeskanzler Merz beim Sondergipfel in Brüssel (AP Photo / Marius Burgelman / Marius Burgelman)

Neue Schulden lehnte der Bundeskanzler ab. Zugleich forderte Merz eine Einigung über die Hilfen für die Ukraine. Man müsse dem Land nicht nur über einen schweren Winter helfen, sondern auch die Verteidigungsfähigkeit stärken, sagte Merz.

Zuvor hatte Costa die Staats- und Regierungschefs zur Zusammenarbeit aufgerufen. Es sei an der Zeit, mit offenem Geist, konstruktiver Handlung und Kompromisswillen an der Debatte teilzunehmen, sagte Costa. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer beraten heute und morgen über den überarbeiteten Vorschlag für den Finanzrahmen von 2028 bis 2034. Der Entwurf von EU-Ratspräsident Costa sieht ein Gesamtvolumen von rund 1,78 Billionen Euro vor – etwa 204 Milliarden weniger als ursprünglich von der Kommission geplant.

Kritik aus Österreich

Nettozahler verlangen deutlich stärkere Kürzungen. Dazu gehören Staaten, die mehr in den Haushalt einzahlen als zurückerhalten, darunter Deutschland, Österreich und Schweden. Andere EU-Mitglieder halten die von Costa vorgeschlagenen Einsparungen dagegen für zu weitreichend.

Österreichs Europaministerin Bauer hat den Vorschlag Costas kritisiert. Die ÖVP-Politikerin sagte der Zeitung "Die Welt", es sei an der Zeit, dass Costa auch die Anliegen der Nettozahler ernst nehme. Bauer kritisierte, dass die Ausgaben der EU-Verwaltung dem Entwurf zufolge noch immer um 24 Milliarden Euro steigen sollen. Notwendig seien klare Prioritäten und eine Rückbesinnung auf die Kernaufgaben der Union.

Das Treffen der Staats- und Regierungschefs beginnt mit einem Euro-Gipfel, bei dem die Besetzung mehrerer Spitzenposten in der Europäischen Zentralbank (EZB) diskutiert werden soll.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.