Bundeskanzler Merz, CDU, in Brüssel (Archivbild). (AP Photo / Marius Burgelman / Marius Burgelman)

Zentrales Thema ist der nächste langfristige Haushalt. EU-Ratspräsident Costa hatte zuletzt einen überarbeiteten Vorschlag für den Finanzrahmen von 2028 bis 2034 vorgelegt. Dieser sieht ein Gesamtvolumen von rund 1,78 Billionen Euro vor – etwa 204 Milliarden Euro weniger als ursprünglich von der EU-Kommission geplant. Deutschland und andere Nettozahler halten das Budget weiterhin für zu groß und verlangen deutlich stärkere Kürzungen.

Zudem soll insbesondere auf Drängen von Bundeskanzler Merz über die Finanzierung neuer Ukraine-Hilfen gesprochen werden. Merz droht die Haushaltsgespräche zu blockieren, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen Mitgliedsstaaten getragen werden.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.