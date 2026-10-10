Rohstoffe
EU stuft Lithiumabbau im Ostdeutschland als strategisch wichtig ein

Die EU-Kommission hat zwei Bergbauprojekte zur Förderung von Lithium in Sachsen und Sachsen-Anhalt als strategisch wichtige Projekte für kritische Rohstoffe eingestuft.

    Techniker bedienen in einer Halle eine Apparatur mit vielen Schläuchen.
    Techniker bedienen in einer Halle von "Neptune Energy" die "Direct Lithium Extraction"-Apperatur. (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)
    Damit gehören die Unternehmungen in Salzwedel und in Zinnwald-Georgenfeld zu einer Gruppe von 46 neuen Projekten in 16 EU-Mitgliedsstaaten, die künftig besonders vorangetrieben werden sollen. Acht davon sind in Deutschland. Insgesamt hatte es 171 Bewerber gegeben. 
    Die 46 ausgewählten Projekte sollen unter anderem von beschleunigten Genehmigungsverfahren sowie einem verbesserten Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten profitieren. Bis 2030 wolle die Europäische Union zehn Prozent ihres Rohstoffbedarfs über eigene Abbauprojekte abdecken.
    Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.