EU und Großbritannien nähern sich wieder an. (Kirsty Wigglesworth/AP/dpa)

Umgesetzt werden sollen die Projekte nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur aber erst, wenn eine Einigung über Studiengebühren für EU-Bürger im Vereinigten Königreich erzielt wird.

Der britische Premierminister Burnham sagte, Großbritannien und Europa teilten Werte und Interessen und seien durch ihre Nachbarschaft eng verbunden. Die Vereinbarungen sollten helfen, Kosten zu senken, Preise niedrig zu halten und jungen Menschen Chancen zu eröffnen.

Großbritannien ist vor fast sieben Jahren aus der EU ausgetreten. Seit 2021 ist das Land auch nicht mehr Mitglied in der Zollunion und im Binnenmarkt.

Drei Vereinbarungen getroffen

In einem heute geschlossenen Abkommen geht es um Lebensmittelstandards. Großbritannien erkennt EU-Regeln für Kennzeichen, Pestizidvorgaben und Tierwohl-Standards an, die dort seit dem Brexit nicht mehr gelten. So können viele Tier- und Pflanzenprodukte ohne Zertifikate und Kontrollen gehandelt werden. Damit gibt es weniger aufwändige Kontrollen an der britischen Grenze.

Mit einem weiteren Abkommen wird ein Mobilitätsprogramm für junge Menschen auf den Weg gebracht. Großbritannien soll ab 2027 wieder am Förderprogramm Erasmus+ teilnehmen, das Auslandsaufenthalte für Studierende unterstützt.

Das dritte Abkommen betrifft den Emissionshandel. Emissionszertifikate werden künftig gegenseitig anerkannt, wodurch die CO2-Grenzabgabe beim Handel bestimmter Güter entfällt. Die britische Regierung hofft so auf erhebliche Entlastungen für ihre Wirtschaft.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.