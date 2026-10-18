Der israelischen Armee wird vorgeworfen, nicht konsequent gegen Siedlergewalt vorzugehen. (picture alliance / SIPA / apaimages)

Man erwarte eine vollständige Aufklärung sowie wirksame Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Gewalt, teilte ein Sprecher der Kommission in Brüssel mit. Zudem müsse Israel den Schutz von Journalisten gewährleisten.

Am Samstag hatten Siedler im Westjordanland einen Autokonvoi europäischer Diplomaten gestoppt. Ein französischer Bürgermeister soll verletzt worden sein. In den vergangenen Tagen waren zudem wiederholt Palästinenser während der Olivenernte angegriffen worden. Auch eine Journalistin der "Washington Post" wurde attackiert.

Israels Regierung kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an. US-Außenminister Rubio forderte ein stärkeres Eingreifen der israelischen Armee.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.