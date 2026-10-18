Brüssel
EU verurteilt jüngste Angriffe von Siedlern im Westjordanland

Die Europäische ‌Union hat die Angriffe israelischer Siedler im ⁠Westjordanland auf Palästinenser und europäische Diplomaten verurteilt.

    Israeli settlers tour the Old City of Hebron, in the southern West Bank, under heavy protection from Israeli troops, as restrictions are imposed on the movement of Palestinian residents, on October 17, 2026. The visit comes amid repeated settler tours of the area, accompanied by military measures restricting Palestinians' freedom of movement. Photo by Mamoun Wazwaz apaimages//APAIMAGES_11570680/Credit:apaimages/SIPA/2610181246
    Der israelischen Armee wird vorgeworfen, nicht konsequent gegen Siedlergewalt vorzugehen. (picture alliance / SIPA / apaimages)
    Man erwarte eine vollständige Aufklärung sowie wirksame Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Gewalt, teilte ein Sprecher der Kommission in Brüssel mit. Zudem müsse Israel den Schutz von Journalisten gewährleisten.
    Am Samstag hatten Siedler im Westjordanland einen Autokonvoi europäischer Diplomaten gestoppt. Ein französischer Bürgermeister soll verletzt worden sein. In den vergangenen Tagen waren zudem wiederholt Palästinenser während der Olivenernte angegriffen worden. Auch eine Journalistin der "Washington Post" wurde attackiert.
    Israels Regierung kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an. US-Außenminister Rubio forderte ein stärkeres Eingreifen der israelischen Armee.
    Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.