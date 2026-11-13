Gipfel in Dublin
Europa legt sich auf Delegation für Ukraine-Friedensverhandlungen fest

Europa will sich mit einer Delegation aus Diplomaten an künftigen Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine beteiligen. Der Kontinent werde von Spitzen der Europäischen Union und Vertretern der sogenannten Koalition der Willigen repräsentiert, kündigte EU-Ratspräsident Costa nach einem informellen Gipfel in Dublin an.

    EU-Ratspräsident António Costa am Rednerpult, umringt vom irischen Premier Micheál Martin und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
    EU-Ratspräsident António Costa spricht auf der Pressekonferenz nach dem informellem EU-Gipfel in Dublin. (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)
    Demnach sind Delegierte aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Polen vorgesehen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, Europa werde die Ukraine in kommenden Verhandlungen unterstützen und die eigenen Interessen schützen.

    Staaten fordern: Nicht ohne Europa

    Zuvor hatten sich rund 40 europäische Staaten in Dublin darauf verständigt, dass über die Ukraine nicht ohne die Ukraine und über Europas Sicherheit nicht ohne die Europäer entschieden werden dürfe. Anlass dieser Erklärung ist die Sorge, dass allein die USA mit den Russen über eine neue europäische Sicherheitsordnung beraten könnten.
    Auch der US-Gesandte Kushner hatte betont, ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland sei nur möglich, wenn Europäer mit am Tisch säßen. Deren Teilnahme habe auch Russlands Präsident Putin zugestimmt. Später relativierte Kremlsprecher Peskow diese Aussage und betonte, eine finale Entscheidung stehe noch aus.

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    Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.