Erneuter Zwischenfall am Flughafen Leipzig/Halle. Ein Fahrzeug soll den Sicherheitszaun durchbrochen haben. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Die Ermittler gehen davon aus, dass in der Nacht ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit den Zaun um das Flughafengelände durchbrochen hat. Ob es sich um einen versuchten Anschlag oder einen Unfall handelt, ist weiter unklar. Das Fahrzeug wurde bisher nicht gefunden. Der beschädigte Abschnitt liegt an einer öffentlich zugänglichen Straße.

Im August war am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne mit Sprengstoff in der Nähe von ukrainischen Transportflugzeugen entdeckt worden. Die Bundesregierung machte Russland dafür verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.