Parteitag in Berlin

FDP lehnt Antrag zur Wiedereinführung von Atomkraft ab

Auf ihrem Parteitag in Berlin hat die FDP einen Antrag zur Wiedereinführung der Atomkraftnutzung abgelehnt. Am zweiten Tag votierten mehr als 53 Prozent der Delegierten in geheimer elektronischer Abstimmung gegen die entsprechende Eingabe der Landesverbände Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.