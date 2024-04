Liberale schärfen ihr Profil: Die FDP hat Vorschläge für eine "Wirtschaftswende" vorgelegt, die Einschnitte im Sozialstaat vorsehen. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Sorgenvoll wird derzeit von Regierung, Opposition und Fachleuten auf die deutsche Wirtschaft geblickt. Die FDP hat am 22. April 2024 in ihrem Präsidium einen Zwölf-Punkte-Plan „zur Beschleunigung der Wirtschaftswende“ beschlossen. Das sorgt für Verstimmungen beim Koalitionspartner SPD und Spekulationen über das Ende der Ampelkoalition.

Kurz vor dem Parteitag erregt die FDP mit einem Zwölf-Punkte-Plan, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln, für Aufmerksamkeit. Ganz oben steht dabei für die Liberalen der Bürokratieabbau.

Weitere Punkte betreffen den Sozialbereich: So sollen die Sanktionen beim Bürgergeld verschärft werden sowie der Solidaritätszuschlag und die Rente mit 63 wegfallen. Die FDP spricht sich zudem dafür aus, die Förderung erneuerbarer Energien schnellstmöglich zu beenden und das Lieferkettengesetz auszusetzen.

Die meisten Forderungen sind nicht neu, sondern klassische FDP-Positionen. Doch sie sind auch ein Kontrastprogramm zu den Verabredungen mit den Koalitionspartnern SPD und Grüne. Das vorgelegte Positionspapier sollen laut FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Wochenende auf dem Bundesparteitag ausführlicher in einem Leitantrag behandelt werden.

Der bereits am Wochenende bekannt gewordene Entwurf des FDP-Plans sorgt bei der SPD vor allem wegen der sozialpolitischen Forderungen für Unmut. So bezeichnete SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil die geforderten Verschärfungen beim Bürgergeld als „Unsinn“. Der Abbau von Arbeitnehmerrechten oder das Kürzen von Renten habe „mit Wirtschaftskompetenz wenig zu tun“, so der Sozialdemokrat.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai verteidigte im ARD-„Morgenmagazin“ am 23. April die Pläne seiner Partei gegenüber Kritik aus der SPD. Es gehe "nicht darum, den Sozialstaat zu kürzen". Vielmehr müssten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland verbessert werden.

Die FDP will zwar die Förderung von erneuerbaren Energien beenden, so steht es zumindest in dem Papier. Die Grünen halten sich trotzdem bei der Kritik bislang weitestgehend zurück.

Im Zuge der Diskussion um das FDP-Positionspapier wird erneut darüber spekuliert, ob ein Ende der Ampelkoalition droht. Befeuert wird dies von der Opposition.

CSU-Chef Markus Söder sieht die Koalition vor dem Aus. Er sprach in „Bild am Sonntag“ von einer „Scheidungsurkunde für die Ampel“. Aus den Reihen der AfD kam die Forderung nach Neuwahlen. FDP-Chef Christian Linder wies die Vorwürfe der Opposition zurück und betonte, keine „Koalitionsspielchen“ zu betreiben.

Dass die Koalition aufgrund des Parteikonzepts zur „Wirtschaftswende“ auseinanderbricht, scheint unwahrscheinlich. Uneinigkeiten zwischen den ungleichen Koalitionspartnern sind nicht neu. Sie führten bislang zwar zu Streit, in ernsthafte Probleme geriet die Koalition bislang nicht. Zum Beispiel fordert die SPD höhere Steuern für Reiche oder Sozialdemokraten und Grüne wollen zudem die Schuldenbremse anpassen, was beides die FDP ablehnt.

Grundlage der Zusammenarbeit der Ampel bleibt der vereinbarte Koalitionsvertrag. Das sieht auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert so. Er lehnt wie viele seiner Parteigenossen den FDP-Plan ab. Die FDP habe aber das Recht, vor Parteitagen eigene Vorschläge zu machen.

Doch wozu dient der FDP das Positionspapier? Einerseits geht es um Aufmerksamkeit kurz vor dem Parteitag. Anderseits wollen die Liberalen angesichts der Europawahl im Juni und der Bundestagswahl 2025 unter dem Schlagwort „Wirtschaftswende“ die eigenen Reihen schließen. Dafür soll das Profil geschärft werden – unabhängig von der bestehenden Regierungskoalition.

cp