70. Jahrestag des Volksaufstands in Ungarn (Pavel Bogolepov / AP / dpa / Pavel Bogolepov)

Dazu sind Gäste aus ganz Europa nach Budapest geladen, für Deutschland lässt sich Bundeskanzler Merz durch Verkehrsminister Bilger vertreten. Im Parlament findet eine Feierstunde statt, bei der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eine Rede hält. Vor dem Gebäude will sich anschließend Ministerpräsident Magyar auf dem Kossuth-Platz an die Bürger wenden. Dort begann am 23. Oktober 1956 ein Aufstand, als 200.000 Menschen für Veränderungen demonstrierten. Der Aufstand wurde schließlich von sowjetischen Truppen blutig niedergeschlagen und endete am 4. November.

In der Folge wurde die zwischenzeitlich eingerichtete Regierung unter dem Reformer Nagy durch eine moskautreue Führung ersetzt. Über 200 Revolutionsteilnehmer wurden exekutiert, darunter auch Nagy. Zehntausende Menschen wurden inhaftiert.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.