Der finnische Präsident Stubb ist zu Besuch in Deutschland. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Er sagte nach einem Treffen mit Bundespräsident Steinmeier in Berlin, wenn man nicht über Frieden spreche, werde man ihn auch nicht erreichen. Stubb und der norwegische Ministerpräsident Støre hatten im Oktober mit Russlands Präsident Putin telefoniert. In mehreren EU-Staaten wurde kritisiert, die Initiative sei nicht abgestimmt gewesen.

Bundespräsident Steinmeier bekräftigte ebenso wie Stubb die Forderung nach einer Beteiligung der Europäer an Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges. Steinmeier sagte, Europa könne Sicherheitsgarantien für Kiew nur akzeptieren, wenn man diese selbst mitverhandelt habe.

Die USA hatten angegeben, dass Russland seine Bereitschaft erklärt habe, europäische Vertreter in direkte Verhandlungen einzubeziehen. Aus Moskau gibt es bisher keine Bestätigung.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.