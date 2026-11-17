Hoffmann ist Initiator des Gesprächsformats Trialog, das nach dem Angriff der Hamas auf Israel an Schulen palästinensisch-israelische Gesprächsrunden organisiert hat. Über die Gründe für den Stopp der Fördergelder wisse er nichts. Er habe lediglich eine allgemeine Mitteilung erhalten.
Kampf gegen Islamfeindlichkeit geschwächt
Zuvor hatte das Bündnis Claim, das sich gegen antimuslimischen Rassismus sowie gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit einsetzt, von einem fatalen Signal gesprochen. Es befürchtet weitere Gefährdungen von Menschen und eine Stärkung von Akteuren, die Anfeindungen gegen Muslime relativieren. Co-Geschäftsführerin Hanano kritisierte, mit dem Förderentzug nehme die Bundesregierung dies in Kauf. Während in der Gesellschaft die grundlegenden Rechte muslimischer Menschen infrage gestellt würden, ziehe sich die Bundesregierung aus ihrer Verantwortung zurück. Die Schwächung ihrer Arbeit sei kein Zufall, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen.
Mit dem Programm "Demokratie leben!" werden seit mehr als zwölf Jahren Projekte unterstützt. Bundesfamilienministerin Prien (CDU) hat es neu ausgerichtet und am Freitag die Träger informiert, welche Projekte ab 2027 weiterhin gefördert werden und welche nicht.
Auch konservative Denkfabrik R21 von Förder-Aus betroffen
Unabhängig davon verliert auch die konservative Denkfabrik R21 ihre Förderung aus dem Bundeshaushalt, was die Organisation ebenfalls kritisierte. Die frühere Bundesfamilienministerin Schröder (CDU) bezeichnete die Entscheidung des Haushaltsausschusses auf der Plattform X als politisch bitter. Mit dem Förder-Aus für R21 nehme die "ohnehin bestehende erdrückende Dominanz linker Organisationen im staatlich geförderten Bereich der Nichtregierungsorganisationen" noch weiter zu.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.