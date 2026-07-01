Förderprogramm

Initiativen für ein demokratisches Zusammenleben, gegen Extremismus und für Vielfalt müssen sich demnach für eine Förderung strengeren Vorgaben unterwerfen. Das geht aus den Förderaufrufen hervor, die in Berlin veröffentlicht wurden. Unter anderem kann es künftig eine Vorabprüfung durch den Verfassungsschutz geben. Für die Förderung stehen dieses Jahr rund 190 Millionen Euro zur Verfügung. Prien hatte die Reformen seit Längerem angekündigt. Sie kritisierte das bisherige Programm als zu linkslastig. Ihr Ziel bei dem Umbau sei es, mehr Initiativen in der Mitte der Gesellschaft zu fördern.
Die Pläne hatten im Vorfeld zu Diskussionen geführt. Kritik kam auch vom Koalitionspartner SPD. Mehr als1.000 Organisationen und Persönlichkeiten warnten Prien im Frühjahrvor Kürzungen und strukturellen Einschnitten.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.