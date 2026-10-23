Nach Steuerschätzung
Forderungen nach Senkung der Stromsteuer für alle

Hessens Ministerpräsident Rhein hat die Forderung mehrerer Bundesländer nach einer Senkung der Stromsteuer bekräftigt.

    Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU)
    Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)
    Der CDU-Politiker sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", die Steuer müsse für Unternehmen und Privathaushalte - wie im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart - auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden. Die Menschen bräuchten jetzt eine spürbare Entlastung. Dies könne durch die zusätzlichen Steuereinnahmen finanziert werden. Ähnlich äußerten sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst von der CDU sowie die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig - SPD.
    Ihr Parteikollege, Bundesfinanzminister Klingbeil, hatte dagegen gestern erklärt, trotz der zu der zu erwartenden Steuer-Mehreinnahmen gebe es im Haushalt keine neuen Spielräume.
    Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.