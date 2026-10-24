Protestierende Schüler in Bordeaux (Archivfoto) (Christophe Archambault / Afp)

Innenminister Nuñez ordnete den Einsatz von 70.000 Polizisten an, um Gewalt und Plünderungen zu verhindern. Für die Kundgebungen gelten strenge Auflagen. Eine Reihe von Veranstaltungen ist verboten worden. Am vergangenen Wochenende hatte es in Frankreich am Rande von Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem teils schwere Ausschreitungen gegeben.

In Orléans werden heute mehrere zehntausend Menschen zu Protesten gegen den Parteitag des Rassemblement National erwartet. Der Vorsitzende Bardella stellt sich ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl. Mit einem Auftritt am Sonntag vor tausenden Parteianhängern eröffnet Fraktionschefin Le Pen offiziell ihren Präsidentschaftswahlkampf.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.