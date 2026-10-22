Nach Krawallen

Die Gewalteskalation beim landesweiten Protesttag hat Frankreich schwer erschüttert. (AFP / MATTHIEU RONDEL)

Der Staatschef erklärte nach Beratungen mit der Regierung und Vertretern der Geheimdienste in Paris, bei den für Samstag geplanten landesweiten Protesten würden nur solche genehmigt, die von den Gewerkschaften angemeldet seien. Alle anderen Versammlungen würden verboten. Für die zweitgrößte franzosische Stadt Marseille wurden bereits sämtliche Kundgebungen untersagt.

Für die Gewalt am vergangenen Wochenende macht Macron Gruppen der extremen Linken verantwortlich. Er sprach von politisch motivierten aufrührerischen Handlungen, die darauf abzielten, die Republik zu stürzen.

Am Rande von Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem war es in Frankreich zu massiven Ausschreitungen gekommen. Geschäfte wurden geplündert, Rathäuser und Polizeistationen angegriffen sowie Gebäude in Brand gesetzt. Als Reaktion darauf wurden in mehreren Großstädten Ausgangssperren verhängt.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.