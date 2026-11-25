Der französische Außenminister Noel Barrot hat die ukrainischen Angriffe an der libyschen Küste verteidigt. (Benoit Tessier / Pool Reuters via / Benoit Tessier)

Barrot stellte im Sender TF1 die Frage, was man in Frankreich tun würde, wenn man Tag und Nacht von einem Aggressor bombardiert würde. Er fuhr fort, man würde das Recht auf Selbstverteidigung ausüben - und genau das täten die Ukrainer. Die beigeordnete Verteidigungsministerin Rufo sprach von einem Erfolg, der zeige, dass die Ukraine Russland auch in seinen Einflusszonen wie hier im Osten Libyens schwächen könne.

Bei den Angriffen war nach ukrainischen Angaben unter anderem ein russisches Kriegsschiff im Hafen von Bengasi versenkt worden. Der Sicherheitsexperte Joachim Weber kritisierte bei tagesschau.de, das Kriegsschiff habe in einem neutralen Land gelegen, das nicht Teil des Krieges sei. Insofern handle es sich um einen erheblichen Verstoß gegen das Völkerrecht.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.