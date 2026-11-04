Hubert Aiwanger (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)

Nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft wurde Aiwanger in einem Hotel in der Hauptstadt tot aufgefunden. Der Politiker sollte bei der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler eine Rede halten. Er habe sich aber aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet und sei später nicht mehr erreichbar gewesen, heiß es. Die Todesursache ist noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren ein.

Seit dem Jahr 2006 war Aiwanger Landesvorsitzender der Freien Wähler Bayern. Zwei Jahre später zog er mit seiner Partei erstmals in den bayerischen Landtag ein und wurde deren Fraktionschef. 2018 einigten sich CSU und Freie Wähler auf eine Koalition. Aiwanger wurde Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident.

Der bayerische Regierungschef Söder äußerte sich auf X "zutiefst geschockt" über den Tod des Politikers und sprach von einer Tragödie. Die Gedanken seien nun bei Aiwangers Familie. Der Minister hinterlässt eine Lebensgefährtin und zwei Kinder. Von den Freien Wählern gab es zunächst keine Reaktion.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.