Hubert Aiwanger (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)

Der Politiker sollte bei der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler eine Rede halten. Er habe sich aber aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet und sei später nicht mehr erreichbar gewesen, hieß es. Die Todesursache ist noch unklar.

Aiwanger war seit 2006 Landesvorsitzender der Freien Wähler Bayern. 2018 einigten sich CSU und Freie Wähler auf eine Koalition. Aiwanger wurde Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Der bayerische Regierungschef Söder äußerte sich auf X "zutiefst geschockt" über den Tod des Politikers. Die Gedanken seien nun bei Aiwangers Familie. Der Vorsitzende der Landtagsfraktion der Freien Wähler, Streibl, erklärte in München, Aiwangers Menschlichkeit und Menschenliebe sowie seine Bürgernähe und sein lösungsorientiertes Handeln würden künftig fehlen. Bayern werde ohne ihn ein anderes Land sein.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.