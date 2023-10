Stärkste Kraft, aber mit einem wenig berauschenden Ergebnis: Bayerns Ministerpräsident Söder (m, CSU) am Wahlabend in München. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Die CSU ist nach der Landtagswahl in Bayern weiter unangefochten stärkste Kraft. AfD, Freie Wähler und Grüne lieferten sich am Sonntagabend in den Hochrechnungen ein enges Rennen um Platz zwei. Die Bayern-SPD steht derweil an einem neuen Tiefpunkt.

Damit sieht alles nach einer Fortsetzung der Koalition der CSU mit den gestärkten Freien Wählern aus. Die FDP wird nicht mehr im Landtag in München vertreten sein.

Die CSU ist und bleibt klar stärkste Partei in Bayern – ist aber weit entfernt von einstigen absoluten Mehrheiten.

Die Grünen müssen Verluste hinnehmen. Deutlich zulegen kann die AfD. Die Freien Wähler gewinnen ebenfalls hinzu. SPD, FDP und Linke schneiden allesamt schwach ab. Die Parteien der Ampelkoalition – SPD, Grüne und FDP - von Bundeskanzler Olaf Scholz verbuchen damit allesamt Verluste im Freistaat.

CSU und Freie Wähler kommen damit im neuen Landtag auf eine komfortable Mehrheit. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte im Wahlkampf eine Koalition mit den Grünen kategorisch ausgeschlossen.

Einen Wechsel des Koalitionspartners etwa zu Grünen oder SPD schloss Söder am Wahlabend erneut aus: "Wir wollen eine bürgerliche Regierung fortsetzen. Das habe ich angekündigt, das werden wir auch machen."

Bayern habe Stabilität gewählt, sagte Ministerpräsident Söder am Wahlabend. „Es ging uns nie um einen Schönheitspreis, sondern um einen klaren Regierungsauftrag.“ Der CSU-Chef versuchte das Ergebnis seiner Partei als Erfolg zu verkaufen, obwohl es laut Hochrechnungen sogar noch leicht unter dem enttäuschenden Resultat von 2018 liegen könnte. Für die Christsozialen sah es am Sonntagabend nach dem schlechtesten Landtagswahl-Ergebnis seit 1950 aus

Die Stimmung bei der CSU im Bayerischen Landtag war bei Schließung der Wahllokale dementsprechend eher gedämpft. Söder bekam höflichen Applaus von seinen Anhängern. In München wird mit einer schnellen Regierungsbildung und der Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit den Freien Wählern gerechnet. Es heißt, dass Gesundheitsminister Klaus Holetschek neuer Fraktionschef der CSU im Landtag werden könnte.

Es seien spannende Koalitionsverhandlungen zu erwarten zwischen CDU und Freien Wählern, sagte Peter Müller, stellvertretender Chefredakteur der „Augsburger Allgemeinen“ im Dlf. Die Freien Wähler könnten zum Beispiel mehr Ministerposten im nächsten Kabinett fordern.

Der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, sprach in der ARD von einem "Superergebnis". In einigen Umfragen hatte die Freien Wähler allerdings noch bessere Werte gehabt. Aiwanger weiter: "Über Posten und Konstellationen reden wir dann, wenn wir die genauen Zahlen haben." Der Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident war im Wahlkampf wegen Antisemitismus-Vorwürfen in die Kritik geraten. Söder hielt aber trotz der sogenannten Flugblatt-Affäre an Aiwanger fest.

SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn sagte, man habe es nicht geschafft, die eigenen Themen zu den dominanten des Wahlkampfs zu machen. FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen übernahm die politische Verantwortung für das Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde.

Ähnlich wie in Hessen mussten die Ampelparteien auch in Bayern Stimmenverluste hinnehmen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprach von einem „bitteren Abend“ in beiden Bundesländern. In den Ergebnissen liege auch eine Botschaft „für uns“. Die SPD fuhr in Bayern ihr schlechtestes Ergebnis der Landesgeschichte ein.

Auch die Bundes-FDP bezeichnete das Ergebnis der Liberalen im Freistaat als enttäuschend. Die FDP hat eine lange Serie von schweren Niederlagen bei Landtagswahlen hinter sich. Bisher hatte die Partei auf Wahlpleiten stets mit einem härteren Kurs gegenüber den Koalitionspartnern in der Ampel reagiert. Vor allem mit den Grünen gibt es Streit bei vielen Themen.

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang sagte im ZDF: „Es sind stabile Ergebnisse, auch wenn es nicht das ist, was wir uns vielleicht gewünscht hätten.“ Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel zeigte sich hocherfreut und sieht ihre Partei weiter im Aufwind.

Offen ist, ob CSU-Chef Markus Söder nach diesem Wahlergebnis noch einmal als künftiger Kanzlerkandidat der Union gehandelt wird. Durch das Ergebnis ist seine Position eher nicht gestärkt. Söder selbst hatte in diesem Wahlkampf betont, dass er seine politische Zukunft in Bayern sieht. CDU und CSU wollen 2024 über ihren nächsten Kanzlerkandidaten entscheiden.

2021 wollte Markus Söder Kanzlerkandidat der Union werden. Damals scheiterten seine Ambitionen am Widerstand im CDU-Bundesvorstand, der den damaligen Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten durchsetzte. Laschet erhielt bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 ein historisch schlechtes Ergebnis. Wegen seiner Sticheleien gegen Laschet im Wahlkampf wurde Söder dafür eine Mitschuld gegeben.

