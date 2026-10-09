Geplante Reform

Führerschein: Eine heute sehr teure Angelegenheit. (picture alliance / Jochen Tack)

Die Kosten für den Führerschein der Klasse B liegen nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums derzeit im Schnitt bei rund 3.400 Euro. Die Reform muss vom Bundestag verabschiedet werden; auch der Bundesrat muss zustimmen. Nach den bisherigen Plänen sollen die neuen Regeln möglichst Anfang 2027 greifen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.