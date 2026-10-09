Geplante Reform

Fahrschüler könnten demnach mehrere hundert Euro, im besten Fall sogar bis zu 1.000 Euro sparen, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Die Welt". Mit mehr digitalem Unterricht und einer Bürokratieentlastung wolle man die Kosten senken. Der Minister verwies zugleich auf große regionale Unterschiede und darauf, dass manche Fahrschüler mehr Fahrstunden benötigten als andere.
Die Kosten für den Führerschein der Klasse B liegen nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums derzeit im Schnitt bei rund 3.400 Euro. Die Reform muss vom Bundestag verabschiedet werden; auch der Bundesrat muss zustimmen. Nach den bisherigen Plänen sollen die neuen Regeln möglichst Anfang 2027 greifen.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.