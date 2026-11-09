Demnach stürzte südlich von Deir al-Balah eine Sandböschung über Zelten von Vertriebenen ein. Der Zivilschutz warnte davor, Zelte in der Nähe von Sandmassen und Erdhügeln aufzuschlagen oder sich dort aufzuhalten, insbesondere während Regenperioden.
Seit Samstag gibt es in dem Palästinensergebiet starke Regenfälle. Nach Angaben des Hamas-Pressebüros wurden die Zelte tausender Vertriebener überschwemmt. Trotz einer seit Oktober 2025 geltenden Waffenruhe greift Israel den in weiten Teilen zerstörten Gazastreifen weiterhin regelmäßig an.
Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.