Gedenkveranstaltung zum 37. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin (picture alliance / Volodymyr Sindieiev / Volodymyr Sindieiev)

Er sagte, wichtig sei es, den friedlichen Charakter der Wende zu betonen, denn man lebe heutzutage leider in einer friedlosen Welt. Auch in mehreren ostdeutschen Städten wurde der Ereignisse vom 9. November 1989 gedacht.

Heute jährt sich außerdem die Reichspogromnacht von 1938. Damals gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen jüdische Bürger über. Hunderte wurden ermordet. Vielerorts wurden Synagogen, Geschäfte und Wohnungen zerstört. Die Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, von Schnurbein, beklagte aus Anlass des Jahrestages, dass sich viele Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder unsicher fühlten.

Bundeskanzler Merz erklärte, es gebe kein Datum in der deutschen Geschichte, das so vielschichtig und ambivalent sei wie der 9. November. Der Tag symbolisiere Hoffnung und Freiheit genauso wie das Scheitern der Demokratie und die schlimmsten Verbrechen der deutschen Geschichte.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.