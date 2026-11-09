Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (IMAGO / KreativMedia Press / Marten Ronneburg)

Diese stünden nicht zuletzt in den ostdeutschen Bundesländern erneut unter Druck, sagte Kaiser der "Rheinischen Post". Demokratie sei das Fundament für Wohlstand, Innovation und Sicherheit. Die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Zupke, nahm den Jahrestag zum Anlass, um sich für einen leichteren Zugang zu Stasi-Unterlagen auszusprechen. Wenn Betroffene nach Jahrzehnten den Mut fassten und sich diesem schmerzvollen Kapitel der eigenen Geschichte stellten, dann dürften sie nicht monatelang auf die Akten warten. Das sei man den Verfolgten der Diktatur schuldig, betonte Zupke gegenüber der Funke-Mediengruppe.

Zum 37. Jahrestag des Mauerfalls sind heute zahlreiche Gedenkveranstaltungen geplant - viele davon in Berlin. Unter anderem wird an der Gedenkstätte Berliner Mauer Bürgermeister Wegner sprechen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.