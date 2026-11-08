Markus Wolf vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages im September 1992 (imago / Rainer Unkel)

Der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Naryschkin, erklärte, Wolf habe den Geheimdienst in der DDR zu einem der stärksten der Welt gemacht. Das Bronze-Relief prangt an einem Gebäude im Zentrum der Hauptstadt, in dem Wolf nach russischen Angaben von 1934 bis 1945 gelebt habe.

Wolf war fast 30 Jahre lang Leiter der Hauptverwaltung A im Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Der Ex-General und Stellvertreter von Stasi-Chef Mielke führte rund 4.000 Spione. Als sein spektakulärster Erfolg gilt die Rekrutierung des Kanzlerspions Günter Guillaume. Dessen Enttarnung 1974 führte zum Rücktritt von Bundeskanzler Brandt.

Markus Wolf starb am 9. November 2006 im Alter von 83 Jahren in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.