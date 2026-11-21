Demonstrationen unter anderem von "Gen Z regelt" (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)

Demonstriert wurde für mehr soziale Gerechtigkeit und gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. In Berlin beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 4.000 Menschen friedlich an einem Protestzug. Die Veranstalter sprachen von bis zu 15.000 Teilnehmern. Zudem gab es vor dem Brandenburger Tor eine Demonstration der Bundesschülerkonferenz. Sie war auf Distanz zu den Protesten von "Gen Z regelt" gegangen. Kundgebungen gab es auch etwa in Köln, Magdeburg und Leipzig. Insgesamt lag die Zahl der Teilnehmer unter den Erwartungen.

Am Abend kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten, die Pyrotechnik verwendeten. In Leipzig setzten die Beamten Wasserwerfer ein. Es gab mehrere Festnahmen.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.