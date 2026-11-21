Demonstrationen unter anderem von "Gen Z regelt" (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)

Sie demonstrierten für ein bezahlbares Leben, mehr Geld für Bildung und Klimaschutz und gegen eine Wehrpflicht. Zu den Kundgebungen aufgerufen hatte unter anderem die Bewegung "Gen Z regelt" sowie die Bundesschülerkonferenz. In zahlreichen Städten kamen weniger Teilnehmer als erwartet. In Berlin beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 4.500 Menschen an einem Protestzug. Die Veranstalter sprachen von mindestens 10.000 Teilnehmern. Demonstrationen gab es unter anderem auch in Köln, Hamburg, Leipzig und Stuttgart.

Vereinzelt kam es am Abend zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und vermummten Demonstranten, die Pyrotechnik verwendeten und Gegenstände auf Beamte warfen. Es gab mehrere Festnahmen.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.