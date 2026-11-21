Symbolbild zur Illustration des Themas: Polizei-Einsatz in Frankreich (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Gerard Bottino)

Nach der Nationalversammlung stimmte auch der Senat für die Vorlage, in der von einer "rechtmäßigen Verteidigung" für Polizisten und Gendarmen die Rede ist. Innenminister Nuñez sprach von einem Vertrauensbeweis gegenüber den Einsatzkräften. Gegner kritisieren das Gesetz hingegen als eine Art "Erlaubnis zum Töten" und befürchten Straflosigkeit in Fällen möglicher Polizeigewalt. Künftig gilt für Polizisten die Annahme, dass sie im Rahmen des Gesetzes handeln, wenn sie mit ihrer Dienstwaffe schießen. Sie müssen damit nicht von vorneherein beweisen, dass sie rechtmäßig gehandelt haben.

Abgeordnete aus dem linken Parteienspektrum kündigten an, das Gesetz vor dem Verfassungsrat anzufechten.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.