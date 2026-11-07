Fans von 1.FC Magdeburg zünden Pyrotechnik. (Andreas Gora / dpa)

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hält die Haftstrafe von dreieinhalb Jahren für zu milde. Der sachsen-anhaltische Landesvorsitzende Sendel sagte dem MDR, der Täter habe planmäßig gehandelt. Auch das Schmerzensgeld habe er nicht freiwillig gezahlt. Er hoffe deshalb, dass die Staatsanwaltschaft das Urteil nicht akzeptieren und Rechtsmittel einlegen werde.

Der 29-jährige Täter aus Aschersleben hatte am Rande des Zweitligaderbys zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SG Dynamo Dresden im Januar eine kiloschwere Gehwegplatte auf einen Polizisten geschleudert. Der Bodybuilder soll alkoholisiert gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft forderte unter anderem wegen versuchten Mordes sechs Jahre Haft.

Das Landgericht Magdeburg würdigte in seinem Urteil, dass der Mann teilweise geständig war, sich bei dem Beamten entschuldigt und 2.000 Euro Schmerzensgeld gezahlt hat. Ein Tötungsvorsatz sei ihm aber nicht nachzuweisen gewesen. Der Vorsitzende Richter betonte bei der Urteilsverkündung, die Polizei sichere Woche für Woche Fußballspiele ab. Es sei inakzeptabel, dass Beamte damit rechnen müssten, verletzt zu werden.

Es handelt sich um das erste Urteil nach den Ausschreitungen im Januar dieses Jahres. Ein zweiter Prozess läuft noch. Hier soll ein 31-jähriger Mann aus Magdeburg einen rund fünf Kilogramm schweren Pflasterstein aus einem Abstand von wenigen Metern auf einen Polizeibeamten geworfen und diesen am Kopf getroffen haben. Auch hier lautet ein Anklagepunkt versuchter Mord.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.